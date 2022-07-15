ندوة وطنية للفصل في نظام التفويج والتحضير للدخول الجامعي

يرتقب أن تفصل الندوة الوطنية للجامعات التي ستعقد اليوم السبت برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان في مصير نظام التفويج والاستمرار في الدراسة وفقا للبروتوكل الصحي المعتمد منذ سنة 2020 جراء تفشي فيروس كورونا.

وسيترأس عبد الباقي بن زيان، وزير أشغال الندوة الوطنية للجامعات، التي ستعقد يوم السبت 16 جويلية بدءا من الساعة الثامنة صباحا بقاعة المحاضرات لجامعة “باجي مختار” بعنابة ، كما ستنظم أشغال هذه الندوة على مستوى ثلاثة تجمعات عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، حيث تستقبل جامعة وهران2 “محمد بن أحمد” مديري المؤسسات الجامعية للغرب، وجامعة “باجي مختار” بعنابة مديري المؤسسات الجامعية للشرق، ومقر الإدارة المركزية (الوزارة) مديري المؤسسات الجامعية للوسط.

وحسب ما تضمنه بيان الوزارة فسيتم التطرق لعدة مواضيع تتعلق أساسا بتقييم سير النشاطات البيداغوجية والخدماتية والبحثية للسنة الجامعية 2021-2022، والتي تمت وفقا لنمطي التعليم الهجين-عن بعد وحضوري- ووفقا لنظام التفويج الذي تضمنه البروتوكول الخاص بتسيير السنة الجامعية في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى المتعلقة بالتحضيرات للدخول الجامعي المقبل 2022- 2023.

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي اعتمدت وبشكل رسمي عدة أنماط تعليمية على غرار التعليم عن بعد بالإضافة للتعليم الحضوري، خاصة أن اعتماد النظام الهجين جنب الجامعة شبح السنة البيضاء خلال الأزمة الصحية، رغم كل الإشكالات والاختلالات التي اكتنفت التعليم عن بعد والتي جعلت الوزارة تلجأ لتقييمه قبل نهاية الموسم الجامعي من أجل تدارك النقائص.