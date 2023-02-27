نديل: الجزائر ستتوقف عن استيراد المازوت نهائيا في سنة 2023

أكد المدير العام لسلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، الإثنين، أن سنة 2023 ستكون سنة الإستغناء النهائي عن استيراد مادة المازوت.

وقال نديل في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية، إن الجزائر التي تسجل إكتفاء ذاتيا في انتاج كل المشتقات النفطية تستورد المازوت فقط وستلجأ إلى الاستغناء النهائي عن استيراده مع دخول استثمارات المصافي حيز الخدمة.

وستسمح المصافي حسب المتحدث ذاته بالرفع من الطاقة الانتاجية الموجهة للاستهلاك والتي تقارب حاليا الـ 10 مليون طن.

وبلغة الأرقام والمقارنة، استعرض نديل حصيلة الاستهلاك الداخلي للمواد الطاقوية خلال السنتين الاخيرتين، حيث أشار إلى أن استهلاك مادة المازوت بلغ 10.1 مليون طن مقابل 9.7 مليون طن في 2021.

في حين بلغت كمية استهلاك البنزين 3.3مليون طن في 2022 مقابل 3.4 مليون طن عام 2021 مسجلة تراجعا طفيفا يعود الى التوجه نحو استخدام الغاز المميع “سيرغاز” الذي شهد استهلاكا قدره مليون و550 ألف طن العام الفارط وهو الذي لم يتجاوز عتبة الـ 1.2مليون طن في 2021

وأرجع ضيف القناة الثانية تزايد الطلب على الغاز المميع إلى السعر المنخفض لهذا الوقود والمقدر بـ 09 دنانير للتر الواحد وكذا إلى الإجراءات التحفيزية المنتهجة من قبل الدولة فيما يتعلق بكلفة اقتناء وتركيب النظام الخاص باستعمال “قارورة سيرغاز”.

وفيما يخص حصيلة استهلاك البوتان والبروبان فقد استقرت خلال السنتين الاخيرتين عند مليون و300 ألف طن، بينما بلغ استهلاك الكيروزان في 2022 إلى نصف مليون طن بعد عودة حركة الطيران الذي توقف جراء وباء كورنا.

وفي الوقت الذي تشكل فيه المصادر الطاقوية المستخرجة من باطن الأرض أهم ثروات البلاد بدأت ثورة طاقية جديدة تطل برأسها على العالم وهي الطاقة المتولدة عن الهيدروجين الأخضر الذي ينتج عبر التحليل الكهربائي لجزيئات الماء.

فبالنظر إلى النجاعة البيئية والطاقوية للهيدروجين الأخضر والذي تدرك الجزائر اليوم أهميته للمستقبل، ذكر رشيد نديل بأن العالم اليوم يحتاج إلى إنتاج طاقوي كبير والهيدروجين الأخضر يمثل المستقبل في هذا المجال.

وأضاف “لذا وجب علينا تحضير الأرضية الملائمة لإطلاق المشاريع المتعلقة به والإستعانة بالخبرة اللازمة مع الاهتمام بالتكوين وتوفير كميات كبيرة من الموارد المائية وتحديد مصيرها بعد استخدامها وكذا استعمال أنابيب الغاز لنقل الهيدروجين”.

وشدد المدير العام لسلطة ضبط المحروقات على أن توليد الكهرباء في هذا المجال يجب أن يتم انطلاقا من الطاقة الشمسية لا من الغاز.