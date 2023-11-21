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الجزائر

نذير العرباوي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الأردني

الشروق أونلاين
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نذير العرباوي يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الأردني

تلقى الوزير الأول نذير العرباوي، مكالمة هاتفية، من رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية بشر هاني الخصاونة.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، مساء الإثنين، فقد أعرب الخصاونة للعرباوي عن تهانيه بمناسبة تعيينه وزيرا أول، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه.

ولدى استعراضهما للعلاقات الثنائية، يضيف ذات المصدر، أكد الجانبان “حرصهما المشترك للعمل سويا من أجل التعزيز المستمر لعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين تجسيدا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين رئيس الجمهورية وأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني”.

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