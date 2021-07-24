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رياضة

نذير بلحاج يعود إلى سيدان الفرنسي

سليم.ع
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نذير بلحاج يعود إلى سيدان الفرنسي

أعلن نادي سيدان الفرنسي، عودة اللاعب الجزائري نذير بلحاج إلى صفوفه، بعد خوضه لتجربة في الخليج مع نادي السيلية القطري، دامت ثلاث سنوات.

وسبق لنذير بلحاج(39 عاما) أن لعب لنادي سيدان الفرنسي ما بين 2004 و2007، ويملك بلحاج الذي كان واحدا من نجوم “الخضر”، تجربة كبيرة، حيث لعب لعدة أندية سواء عن طريق الانتقال أو الإعارة، من بينها ليون ولانس الفرنسيين و بورسموث الإنجليزي.

ورحبت إدارة سيدان الفرنسي بلاعبها القديم الجديد، حيث أكدت عبر الصفحة الرسمية للنادي الفرنسي، أن بلحاج سيضع خبرته الكبيرة في خدمة الفريق.

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