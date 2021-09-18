نذير بوزناد أمينا عاما جديدا لشبيبة القبائل

ميركاتو

أعلنت الإدارة الجديدة لشبيبة القبائل، بقيادة يزيد ياريشان تعيين المسير نذير بوزناد كامين عام للنادي. وسبق لبوزناد تقلُد هذا المنصب في عديد الهيئات الكروية، منها الرابطة المحترفة والفاف، كما اشتغل أمينا عاما في نادي شباب اهلي برج بوعريريج والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر.

وداد تلمسان يريد يحي الشريف

دخل ريس وداد تلمسان في مفاوضات مع عدّة عناصر تملك خبرة اللعب في الرابطة الأولى، وقد يكون أبرزها القائد السابق لشبيبة الساورة يحي الشريف الدولي السابق، إضافة إلى استهداف أسماء أخرى فضّلت الإدارة إبقاءها طي الكتمان لتجنب المزايدات خاصة وأن الفريق إمكانياته المالية تبقى ضعيفة.

الحارس علوي يقترب من الوداد

ينتظر أن يوقع حارس مرمى اتحاد بسكرة علوي على عقده مع وداد تلمسان في الساعات القليلة القادمة، بعد توصله لإتفاق مع إدارة الرئيس ملياني، التي تخلصت من صداع حراسة المرمى بعد رحيل كل من شلالي نحو مقرة وصوفي إلى مولودية وهران، وهو ما جعل التعداد بحارس واحد وهو محمد بوشعور العائد لفريقه من شباب وادي أٍرهيو في القسم الثاني.

بارادو حراري يلتحق بشلغوم العيد

التحق مهاجم نادي بارادو حراري بشلغوم العيد على شكل إعارة بعدما لعب الموسم الفارط في اتحاد بسكرة، حيث يملك اللاعب إمكانيات كبيرة تمكنه من التألق بالهلال الذي يسير بسرعة البرق في الاستقدامات.

خالد بن يحيى يلتحق بمولودية الجزائر

وصل الجزائر المدرب التونسي ونجم الترجي السابق خالد بن يحي إلى الجزائر برفقة مدرب اللياقة مواطنه حاتم بوليلة،لتدريب مولودية الجزائر بعد اتفاقه مع إدارة النادي. خالد بن يحيى، تفقد ملعب 5 جويلية، وتم تقديمه الى وسائل الاعلام، وحضر أول حصة تدريبة للفريق. كان من المفترض أن يصل خالد بن يحيى، إلى الجزائر قبل أيام لإتمام تعاقده مع مولودية الجزائر لكن قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا تسببت في إرجاء مجيئه.

سفيان قاسم وسنوسي في الشلف

انضم حارس شبيبة سكيكدة سفيان قاسم والظهير الأيمن لمولودية وهران سنوسي، عقدا لموسمين مع أولمبي لمدة موسمين الشلف بعد ان اقتنعا بالمشروع الشلفي الموسم القادم.

وقد ضم الأولمبي عدد من اللاعبين على غرارعبد القادر بوسعيد الذي عاد الى الأولمبي بعقد مدته موسمين. وصانع ألعاب شبيبة القبائل عڤيب جوبا، ومهاجم جيل عين الدفلى يوسف نار.