نرفض بيع قندوسي لسيراميكا والأهلي هو السبب

وكيل الدولي الجزائري يؤكد:

عقدت الثلاثاء، جلسة استماع في المحكمة الرياضية الدولية بشأن القضية التي رفعها أحمد يحيى، أحد وكلاء اللاعبين، ضد الجزائري أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي المُعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وكان أحمد يحيى برفقة وكيل لاعبين آخر قد تقدم بشكوى ضد لاعب خط الوسط الجزائري في وقت سابق، بشأن صفقة انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة.

وقال نصر يحيى، وكيل قندوسي في تصريحات خاصة لموقع “وين وين”: “خلال الجلسة تقدم محامي اللاعب نصر عزام، بالإثباتات التي توضح أنه كان وراء انتقال اللاعب إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة وليس أحمد يحيى”.

وأضاف وكيل اللاعب: “تقدمنا بورقة من إدارة نادي سيراميكا كيلوباترا، تفيد بأن الذي تفاوض في الصفقة آنذاك هو نصر يحيى والشركة الخاصة بنا، وأننا الوكلاء الرسميون للاعب في صفقة انتقاله على سبيل الإعارة من النادي الأهلي إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا”. وتابع: “طلبنا من الأهلي ورقة تدعم موقفنا في القضية، ولكن النادي يرفض ذلك حتى اللحظة”.

وأوضح وكيل اللاعب: “هذه الورقة كانت شرطًا أساسيًا لكي يتم الموافقة على انتقال أحمد قندوسي لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا نهائيًا، وحتى الآن لن نوافق على بيع اللاعب لهذا النادي، فبالتالي، اللاعب الجزائري سيعود إلى صفوف المارد الأحمر عقب نهاية إعارته إلى حين انتهاء عقده مع النادي الأهلي”.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عرض قندوسي للبيع، بعد تصريحاته ضد النادي، التي اتهمه فيها بالتعامل مع وكلاء معينين في إتمام صفقات اللاعبين الأجانب، علمًا أن اللاعب الجزائري انضم إلى الأهلي في يناير 2023 قادمًا من وفاق سطيف.