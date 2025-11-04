“نركز حاليا على دور المجموعات والحديث عن اللقب سابق لأوانه”

بعد التعرف على منافسيه في كأس "الكاف".. الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة حاج عدلان يؤكد:

أكد حاج عدلان، الناطق الرسمي لنادي اتحاد العاصمة أن فريقه يتسلح بالتاريخ والخبرة من أجل تجاوز دور مجموعات في منافسة كأس الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

وأقر حاج عدلان، في تصريحات أدلى بها لموقع “وين وين”، بأن القرعة وضعت الاتحاد في مجموعة صعبة وقوية برفقة أندية أولمبيك آسفي المغربي وسان بيدرو الإيفواري ودجوليبا المالي، قائلا: “القرعة لم تكن سهلة، ووضعتنا في مجموعة قوية، ومع فرق معتادة على المشاركة في المسابقات الأفريقية، ولكن اتحاد العاصمة لديه ما يكفي من التاريخ والخبرة لتجاوز دور المجموعات، ونتمنى تحقيق نتائج إيجابية والكثير من الانتصارات”.

وأكد الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة أن تركيز ناديه سينصب حالياً على عبور دور المجموعات، ثم التفكير بعدها في الأهداف الكبرى، وأبرزها التتويج باللقب، وقال: “نحن سنحضر أنفسنا جيداً لكي نحقق انطلاقة قوية في دور المجموعات، وهذا ما سيرفع معنويات المجموعة، ويمهد لنا الطريق للتأهل”.

وأضاف: “نحن لا نفكر في التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية حالياً، لأن المشوار ما زال طويلاً، يجب علينا أولاً أن نخوض دور المجموعات، وبعدها ربع النهائي ونصف النهائي، ثم النهائي، والحديث عن التتويج سيكون شهر جوان، ومن المبكر الحديث عن هذا الموضوع”.

ويستعد “أبناء سوسطارة” لخوض دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعد تحسن نتائجهم خلال الفترة الأخيرة سواء في المنافسة القارية أم الدوري، حيث حقق الفريق 3 انتصارات متتالية أمام نادي أكاديمية أمادو ديالو المالي، بالإضافة إلى فوزه على وفاق سطيف وجمعية الشلف على التوالي في الدوري المحلي.

ويمتلك الفريق العاصمي 13 نقطة في رصيده بالمركز التاسع على جدول ترتيب المحترف الأول، وتنقصه مباراتان مؤجلتان سيخوضهما في موعد لاحق.

للتذكير، فإن اتحاد العاصمة توج بلقب كأس الكونفيدرالية مرة واحدة في تاريخه عام 2023 على حساب نادي يونغ أفريكانز التنزاني، ثم فاز بعدها بأشهر قليلة في نفس العام بكأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي المصري، ليكون في خزانته بذلك لقبان أفريقيان.