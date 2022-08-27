نريد التتويج ببطولة إفريقيا للمحليين

مدرب المنتخب الوطني للمحليين بوقرة:

عبر مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الوطني للمحليين، عن رغبته في قيادة بلاده لحصد بطولة أمم أفريقيا للمحليين، المقررة بالجزائر من 8 إلى 31 جانفي المقبل. وقال بوقرة في تصريحات صحفية: “بما أن بطولة أفريقيا للمحليين ستلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، فإننا بكل تأكيد سنعمل جاهدين للفوز باللقب”.

وأضاف “البطولة لم يتبق على موعدها الكثير، وبالتالي ما على اللاعبين سوى تجهيز أنفسهم لهذا الموعد؛ لأن المنافسة ستكون على أشدها، والأماكن ستكون غالية جدا”. وواصل “أتمنى بداية موفقة لكل اللاعبين في البطولة. لقد تابعت تجمعاتهم التي خاضوها مع أنديتهم، وأعلم كل كبيرة وصغيرة عن مستوياتهم، وأتمنى أن يكونوا جاهزين للشان”.