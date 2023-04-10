نريد تجاوز عقبة اتحاد العاصمة

متوسط ميدان نادي الجيش الملكي زكريا فاتي:

أعرب متوسط ميدان نادي الجيش الملكي زكريا فاتي عن أمله في تحقيق فريقه نتيجة إيجابية ضد منافسه اتحاد العاصمة مؤكداً أن الفريق جاهز للمنافسة على لقب هذا الموسم، بعدما وفرت إدارة الفريق كافة ظروف العمل للاعبين والمدير الفني فرناندو داكروز.

وقال زكريا فاتي في تصريحات صحفية: “طموحنا هو تحقيق نتيجة إيجابية ضد اتحاد العاصمة، وفريقنا قادر على الانتصار، خاصة إذا ما استمر في تحقيق نتائج مميزة في الدوري المغربي الذي نحتل صدارته في الوقت الذي نعيش موسماً استثنائياً”.

وأضاف فاتي: “نملك جمهوراً كبيراً، لا يتوقف عن مساندة الجيش الملكي داخل المغرب وخارجه، والتشكيلة التي نتوفر عليها أيضا طموحها لا حدود له، فبعد سنوات من غياب الجيش الملكي عن المشاركة في المنافسات القارية، ستكون الفرصة متاحة أمامه هذه المرة من أجل الإقناع أكثر”. وبخصوص إمكانية تتويج الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي هذا الموسم، ختم زكريا “هذا الموسم أظهر الفريق قوة في جميع الخطوط، ولحد اللحظة نسير بشكل إيجابي، سنحاول الاستمرار في الصدارة كي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على مردودنا في كأس الكاف”.

وكان الفرنسي فرناندو دا كروز قد أكد مدرب نادي الجيش الملكي منافس اتحاد العاصمة في ربع نهائي كأس الكاف، إن مباريات هذه المنافسة، دائما ما تكون صعبة وتفرز مواجهات قوية، وذلك في أول تعليق له على نتائج القرعة. وأوضح المدرب الفرنسي في تصريحات خاصة لموقع “وين وين”، أن الجيش الملكي تأهّل متصدرا لمجموعة هي الأصعب، كما أن الترتيب النهائي يظهر مدى الصراع الشديد الذي ميز التنافس داخلها، وذلك بغضّ النظر عن الترتيب الجديد على ضوء القرار الأخير للجنة الانضباط بالكاف بخصوص عدم قانونية مشاركة لاعب فيوتشر في مباراتين في دور المجموعات.