“نريد ترشح الرئيس تبون لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي”

اعتبر القرار تغليبًا للمصالح العليا للأمة... "صوت الشعب":

دعا حزب صوت الشعب، السبت بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للترشح لعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم، من أجل دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وفي ختام دورة المجلس الوطني لحزب صوت الشعب، أكد رئيس هذه التشكيلة السياسية، لمين عصماني، أن قرار الدعوة لترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثانية يهدف إلى تمكينه من “استكمال تجسيد حصيلته الإيجابية الواردة في تعهداته الـ54 وكذا دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني للبلاد”.

وأبرز عصماني في ذات السياق، أن هذا القرار يعد “انخراطا في مسعى تغليب المصالح العليا للأمة حفاظا على سلامة وطننا وحمايته من مختلف الحملات العدائية التي تحاك ضده والتي تهدف إلى الإخلال باستقراره وضرب وحدته”.

وبالمناسبة، دعا رئيس حزب صوت الشعب المواطنين “للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتعبير بكل حرية ومسؤولية وجعلها عرسا ديمقراطيا تطرح من خلاله البرامج والبدائل والارتقاء بمستوى الخطاب السياسي إلى ما يصبو إليه الشعب الجزائري.