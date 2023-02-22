نريد تمكين الجزائريين المغتربين من تحويل المعاشات ومن منح الأطفال

رئيس اتحاد الجمعيات بإيطاليا فريد منصوري لـ"الشروق":

طرح اتحاد جمعيات الجزائريين بإيطاليا انشغال أبناء الجالية المتعلق باستحالة تحويل معاشات المتقاعدين إلى أرض الوطن، إضافة للاستفادة من المنح العائلية الخاصة بالأطفال، والتي تبقى غير متاحة وتتطلب اتفاقيات ثنائية بين سلطات البلدين.

في هذا السياق، أفاد رئيس اتحاد جمعيات الجزائريين بإيطاليا، فريد منصوري، في تصريح هاتفي لـ”الشروق”، بأن هذا التنظيم الجديد لأبناء الجالية أسس في نوفمبر 2021، وأعلن عنه رسميا في مارس 2022، بحضور رسمي من خلال سفير الجزائر بروما عبد الكريم طواهرية، والمبعوثة الخاصة المكلفة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، طاووس جلولي حدادي، مشيرا إلى أنه كان فرصة حينها لطرح العديد من انشغالات الجالية المقيمة بإيطاليا.

ومن بين الملفات التي تعتبر مطلبا ملحا لأبناء الجالية وتم طرحها للسلطات العمومية، يؤكد فريد منصوري، ما تعلق بتحويل معاشات الجزائريين من إيطاليا إلى بنوك داخل الوطن، موضحا أن الجزائري الذي تقاعد من إيطاليا وعاد إلى أرض الوطن ليس بإمكانه استلام معاشه هنا، في ظل عدم وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين تتيح ذلك، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى.

وتحدث فريد منصوري عن ملف آخر وهو منح الأطفال التي يستفيد منها العامل المقيم بإيطاليا بينما عائلته متواجدة في الجزائر، والتي لا يستفيد منها الجزائريون عكس ما هو معمول به مثلا مع المهاجرين التونسيين.

وعلق بالقول “نحن كاتحاد لجمعيات الجزائريين بإيطاليا نطالب ببحث وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا على غرار تلك الموقعة مع تونس والصومال وغيرها، خصوصا في ظل وصول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة من التميز”.

وعن نشاط الاتحاد، أوضح فريد منصوري، أن الهدف هو إرساء معالم كيان مستقر للجزائريين يدافع عن أبناء الجالية ويتواصل معهم وأيضا يدافع عن مصالح الجزائر لمواجهة التحديات والمطالبة بالحقوق ودعم أي جزائري، وهو كنوع من جماعات الضغط (لوبي)، خصوصا في ظل العلاقات المميزة بين البلدين.

ويحصي الاتحاد إلى غاية الآن 20 جمعية تم هيكلتها في إطار هذا الفضاء الجديد الجامع للجزائريين حسب رئيس الاتحاد منصوري، موضحا أنه سيتم تأسيس جمعيتين بمدينة بارما (إقليم ايميليا رومانيا) يوم الأحد المقبل، إحداهما للنساء الجزائريات المقيمات بهذه المدنية.

وكشف فريد منصوري أنه سيتم تأسيس جمعية للجزائريين المقيمين في مدينة ماتيليكا بإقليم “لي ماركي” وسط البلاد، وهي مسقط رأس إنريكو ماتاي، صديق الجزائر والثورة التحريرية، بعد شهر رمضان الكريم.

وعلق بالقول “هدفنا هو تكوين ودعم الجمعيات القائمة بزيارات ميدانية، وتأسيس جمعية جزائرية على الأقل في كل المدن التي يتواجد بها أفراد من الجالية الوطنية”، موجها نداء لكافة لأبناء الجالية بإيطاليا، وحث على ضرورة الالتفاف حول هذا التنظيم والمشاركة في بنائه.

ويرى فريد منصوري أن حضور سفير الجزائر بروما والمبعوثة الخاصة المكلفة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج، طاووس جلولي حدادي، فعاليات التأسيس الرسمية لاتحاد الجمعيات بايطاليا، والرعاية الرسمية التي رافقت الإعلان عن الاتحاد، هي رسالة واضحة لتنظيم أبناء الجالية ودعمهم أكثر، وإعطائهم الثقة الكافية لكي يحققوا هذا المشروع الوطني ويصبح أيضا مثالا تحتذي به الجالية في بلدان أخرى.