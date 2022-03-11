نزال متكافئ في بسكرة

افترق اتحاد بسكرة وضيفه اتحاد العاصمة عصر الجمعة، على نتيجة التعادل السلبي. في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 21 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن ملعب “18 فيفري” بِبسكرة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة محمد علي نادر.

ولم يتذوّق نادي “سوسطارة” حلاوة الفوز في المقابلات الثلاث الأخيرة، بينما سجّل فريق الأخضر والأسود ثاني تعادل له على التوالي، والسادس في بطولة الموسم الحالي.

وارتقى اتحاد العاصمة إلى المركز الـ 4 بِرصيد 35 نقطة، ويجمع اتحاد بسكرة 33 نقطة في الرّتبة الـ 7.

وإذا كان اتحاد العاصمة قد خاض كلّ لقاءات البطولة الوطنية، فإن اتحاد بسكرة مازالت تنقصه مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 19، تُجرى أمام المضيف فريق شبيبة الساورة في تاريخ لم تضبطه بعد رابطة الكرة المحترفة.

وتُجرى خمس مقابلات أخرى من عمر الجولة الـ 21 هذا السبت والأحد المقبل، بينما تأجّلت ثلاثة لقاءات، بِسبب انشغال أندية شباب بلوزداد ووفاق سطيف وشبيبة الساورة بِمنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.