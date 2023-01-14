“نزال” مُتكافئ بين المنتخبَين الكونغولي والأوغندي

لقطة من من مباراة الكونغو الديموقراطية (بِاللّباس الأزرق) وأوغندا.

افترق المنتخب المحلّي الكونغولي لِكرة القدم ومنافسه الأوغندي مساء السبت، على نتيجة التعادل السلبي.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023. تحت إدارة حكم السّاحة باتريس ميلازار من جزر موريس.

وعن الفوج الثاني ذاته وبِالملعب نفسه، تتبارى السنيغال مع كوت ديفوار، السبت انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.

وفي الجولة الثانية المقرّر تنظيمها الأربعاء المقبل، يلعب منتخب الكونغو الديموقراطية مع كوت ديفوار، وتتبارى أوغندا مع الفريق السنيغالي.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج إلى ربع نهائي “شان” الجزائر.