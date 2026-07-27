نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.. هذا ما أكدته شقيقة الزعيم كيم

أكدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن بلادها لن تتراجع عن برنامجها النووي، مشددة على أن ترسانتها النووية تمثل ضمانة لسيادة البلاد.

وقالت كيم يو جونغ، إن موقف بيونغ يانغ من الردع النووي “واضح وحاسم”، معتبرة أن الأسلحة النووية تمثل “الدرع النهائي للسيادة الوطنية والضمان الأعلى للدفاع عن السيادة”.

وجاءت تصريحاتها ردا على البيان الختامي للاجتماع السنوي للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، الذي دعا إلى بذل جهود دولية من أجل نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية بالطرق السلمية.

وأضافت أن مكانة كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية “نهائية ولا رجعة فيها”، مؤكدة أن هذه القدرات ضرورية للحفاظ على توازن القوى وضمان الأمن الجيوسياسي في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها، وأن الترسانة النووية لبلادها ستواصل التحديث والتطوير.

ويعد المنتدى الإقليمي لرابطة “أسيان” المنتدى الأمني متعدد الأطراف الوحيد الذي يضم كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، إلا أن بيونغ يانغ غابت عن اجتماعه للعام الثاني على التوالي، وسط ترجيحات بأن تركيزها ينصب على توثيق علاقاتها مع روسيا والصين.

وكانت كيم يو جونغ قد أدلت بتصريحات مماثلة في يونيو الماضي، أكدت فيها أن وضع كوريا الشمالية كدولة نووية “لا رجعة فيه مطلقا”، متعهدة بعدم التسامح مع أي تهديدات تستهدف بلادها أو برنامجها النووي.