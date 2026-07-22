نزع سلاح حزب الله.. الرئيس اللبناني يحدد 3 شروط

حدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون ثلاثة شروط أساسية للحديث عن نزع سلاح “حزب الله”، في إطار رؤية تقوم على تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية.

وخلال حفل عشاء أقامته السفيرة اللبنانية في واشنطن، ليزا جونسون حمادة معوض، تكريما له وللوفد اللبناني المرافق، أكد عون أن نزع سلاح “حزب الله” يظل أمرا ممكنا إذا توافرت الإرادة السياسية الصادقة، مشددا على أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بتوفر ثلاثة شروط أساسية تتعلق بالأمن والسيادة وإعادة الإعمار.

وأوضح عون، أن الشروط تتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وبسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة على جميع المناطق، إلى جانب إطلاق برنامج لإعادة الإعمار تتولى الدولة اللبنانية إدارته بشكل حصري، بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

وشدد الرئيس اللبناني، في كلمة ألقاها بحضور عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، على أن لبنان لا يمكن أن ينعم بالأمن والوحدة إلا في ظل دولة واحدة وجيش واحد يتولى حماية جميع اللبنانيين دون تمييز.

وأضاف أن النموذج اللبناني القائم على الحرية والتعددية وسيادة القانون يستحق الحماية، ليس فقط من أجل لبنان، وإنما باعتباره نموذجا يحمل رسالة أمل للشرق الأوسط والعالم.

من جهتها، أكدت السفيرة اللبنانية في واشنطن أن زيارة الرئيس عون تعكس متانة العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة، وتعزز التعاون بين البلدين بما يخدم تطلعات الشعب اللبناني إلى السيادة ووحدة الأراضي والأمن والاستقرار.