نزع سلاح “حماس”.. نتنياهو يعترف بفشل ترامب 

اعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نزع سلاح حركة“حماس” بقطاع غزة.

ونقلت قناة “آي 24 نيوز” العبرية، الأحد، عن نتنياهو قوله لأعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) إن ترامب فشل في حشد ائتلاف دولي لفتح مضيق هرمز، ما يعكس صعوبة تشكيل تحالف مماثل لنزع سلاح حركة حماس.

وأضاف أن ترامب “يدرك أن حماس لن تسلم سلاحها”، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء ائتلاف دولي لتفكيك سلاح الحركة الفلسطينية “أقل واقعية”، ما يعني أن تل أبيب “ستضطر إلى القيام بذلك بنفسها”، في إشارة إلى خيارات عسكرية محتملة.

نزع سلاح حركة “حماس” هو أحد بنود خطة ترامب التي أعلنت في 29 سبتمبر الماضي لوقف الحرب في قطاع غزة، ومن بنودها أيضا الإفراج عن الأسرى الصهاينة، ووقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية، وبدء عمليات إعادة الإعمار.

وتأتي تصريحات نتنياهو مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لنزع سلاح حماس، وسط تقديرات صهيونية بأن الحسم في هذا الملف بات وشيكا.

وفي 16 فبراير الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال أنها ستمنح حركة “حماس” مهلة لمدة 60 يومًا لنزع سلاحها، مهددة بالعودة إلى الحرب في حال عدم الاستجابة.