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رياضة

نزهة برّية خطيرة لِحارس”البي آس جي”

الشروق الرياضي
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نزهة برّية خطيرة لِحارس”البي آس جي”
الأرشيف
سيرخيو ريكو

تعرّض الحارس الإسباني سيرخيو ريكو حامي عرين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لِإصابة خطيرة على مستوى الرّأس، وهو يتنزّه على ظهر حصان.

وخرج سيرخيو ريكو صباح الأحد للنّزهة على ظهر حصان بِمدينة إشبيلية الإسبانية، قبل أن يتعرّض لِسقوط خطير على مستوى الرّأس، بعد اصطدام حصانه بِحصان آخر (جامح).

ووفقا للقناة التلفزيونية الإسبانية “كنال سور”، فإن إصابة سيرخيو ريكو كانت خطيرة، واضطرّ مسعفوه إلى نقله على جناح السرعة وعلى متن طائرة مروحية نحو المستشفى.

وأصدرت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيانا مقتضبا، تُعبّر فيه عن تعاطفها مع الحارس سيرخيو ريكو، دون تقديم توضيحات بِشأن حالته الصحّية.

وكان الحارس سيرخيو ريكو (29 سنة) قد تابع سهرة السبت من دكّة البدلاء، مباراة فريقه “البي آس جي” والمُضيّف نادي ستراسبورغ، لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الفرنسية. وبعد نهاية المواجهة في ساعة متأخّرة من السّهرة، شدّ الرّحال جوّا نحو بلده إسبانيا.

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