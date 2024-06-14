نزول بن عكنون إلى القسم الثاني والوصافة من نصيب بلوزداد

بات نجم بن عكنون مساء الجمعة ثاني وآخر فريق ينزل إلى القسم الثاني، بعد مُتذيل لائحة الترتيب اتحاد سوف الذي عرف المصير السلبي ذاته في تاريخ سابق.

جاء ذلك بعد تنظيم مقابلات الجولة الثلاثين والأخيرة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل، حيث انهزم النجم أمام مُضيّفه فريق مولودية البيّض.

وتجمّد نجم بن عكنون في الرتبة الـ 15 وقبل الأخيرة بِرصيد 32 نقطة، مُتخلّفا عن صاحب المركز الـ 14 مولودية وهران بِفارق 4 نقاط. عِلما أن النزول إلى القسم الثاني يشمل ناديَي المرتبتَين الأخيرتَين.

وهكذا عاد اتحاد سوف ونجم بن عكنون بِسُرعة إلى القسم الثاني، بعد أن صعدا إلى حظيرة النّخبة عند نهاية الموسم الماضي.

وفي أعلى الجدول، حصد شباب بلوزداد مركز الوصافة، بعد فوزه على المُضيّف فريق شبيبة الساورة. وخسارة شباب قسنطينة أمام الزائر وفاق سطيف، مع إقامة المباراة الأخيرة بِخنشلة وبِمُدرجات شاغرة، بِسبب العقوبة المُسلّطة على “السّنافر”.

وجمع شباب بلوزداد وشباب قسنطينة رصيدا واحدا من النقاط بـ 53 نقطة، لكن فريق “أبناء العقيبة” تفوّق استنادا إلى مقياس المقابلات وجها لِوجه، حيث فاز بِالعاصمة ذهابا (2-1)، وتعادل بِقسنطينة إيّابا (1-1).

ومعلوم أن مركز الوصافة يسمح لِصاحبه شباب بلوزداد بِخوض مسابقة رابطة أبطال إفريقيا نسخة 2024-2025، رفقة البطل نادي مولودية الجزائر. بينما يلعب شباب قسنطينة مسابقة كأس “الكاف” في الموسم المقبل، رفقة اتحاد العاصمة صاحب الرتبة الرابعة.

نتائج المقابلات:

م.الجزائر 3 – م.وهران 2

ش.قسنطينة 1 – و.سطيف 2

ش.الساورة 1 – ش.بلوزداد 2

ن.مقرة 2 – ا.العاصمة 3

ن.البارادو 2 – ا.خنشلة 0

ا.سوف 0 – ش.القبائل 4

ج.الشلف 2 – ا.بسكرة 1

م.البيّض 1 – ن.بن عكنون 0

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 65ن

2- ش.بلوزداد 53ن

3- ش.قسنطينة 53ن

4- ا.العاصمة 49ن

5- و.سطيف 48ن

6- ن.البارادو 42ن

7- ش.القبائل 39ن

8- ج.الشلف 38ن

9- ش.الساورة 40ن

10- ا.خنشلة 39ن

11- ن.مقرة 38ن

12- م.البيّض 38ن

13- ا.بسكرة 36ن

14- م.وهران 36ن

15- ن.بن عكنون 32ن

16- ا.سوف 7ن