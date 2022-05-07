نزول تلمسان وغليزان إلى القسم الثاني

نزل فريقا وداد تلمسان وسريع غليزان مساء السبت، إلى بطولة القسم الثاني. في انتظار أن يُرافقهما ناديان آخران لاحقا.

ولُعبت مساء السبت خمس مقابلات من عمر الجولة الـ 29، لِبطولة القسم الوطني الأوّل. بعد تنظيم ثلاث لقاءات مساء الجمعة.

وبات وداد تلمسان يتذّيل لائحة الترتيب في المركز الـ 18 بِرصيد 13 نقطة، ويشغل سريع غليزان الرّتبة الـ 17 بِمجموع 16 نقطة، مع بقاء 6 مواجهات لِكلّ فريق. مُبتعدَين عن صاحبَي المركزَين الـ 13 والـ 14 مولودية وهران وهلال شلغوم العيد، بِفارق 21 نقطة و18 نقطة، على التوالي، وهو ما يُجبر الوداد والسريع على مغادرة حظيرة النّخبة. عِلما أن النزول إلى القسم الثاني يشمل فرق المراتب الأربع الأخيرة.

وعادت شبيبة الساورة إلى المركز الثاني، بعد فوزها على الزائر نادي شباب قسنطينة. مُستغلّة اكتفاء الوصيف السابق فريق مولودية الجزائر بِالتعادل، خارج القواعد أمام اتحاد بسكرة.

وطرد الحكم علي نادر التقني خير الدين ماضوي مدرب فريق شباب قسنطينة، في الدقائق الأخيرة من عمر مواجهة شبيبة الساورة.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ش.الساورة 2 – ش.قسنطينة 0

ا.بسكرة 0 – م.الجزائر 0

ج.الشلف 1 – م.وهران 1

ه.شلغوم العيد 2 – ن.مقرة 0

ن.حسين داي 0 – أ.المدية 1

وتشكّلت لائحة الترتيب كما يلي:

1- ش.بلوزداد 53ن (ناقص 4 مقابلات)

2- ش.الساورة 50ن (ناقص مقابلتَين)

3- م.الجزائر 49ن

4- ش.القبائل 48ن (ناقص مقابلة)

5- ن.البارادو 47ن (ناقص مقابلة)

6- ج.الشلف 45ن

7- ش.قسنطينة 44ن (ناقص مقابلة)

8- ا.العاصمة 42ن (ناقص مقابلة)

9- ا.بسكرة 41ن (ناقص مقابلة)

10- و.سطيف 40ن (ناقص 5 مقابلات)

11- ن.مقرة 37ن

12- أ.الأربعاء 35ن (ناقص مقابلة)

13- م.وهران 34ن (ناقص مقابلة)

14- ه.شلغوم العيد 34ن

15- أ.المدية 31ن

16- ن.حسين داي 22ن

17- س.غليزان 16ن (ناقص مقابلة)

18- و.تلمسان 13ن (ناقص مقابلة)