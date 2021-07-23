نزول فريقَي سكيكدة والبرج إلى القسم الثاني

نزل فريقا شبيبة سكيكدة وأهلي البرج مساء الجمعة، إلى بطولة القسم الثاني لِكرة القدم. في انتظار ناديَين آخرَين يُرافقاهما لاحقا.

جاء ذلك بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 33 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وخسرت شبيبة سكيكدة أمام المضيف فريق مولودية الجزائر، وانهزم أهلي البرج أمام الزّائر وداد تلمسان.

ومُنيت شبيبة سكيكدة بِالخسارة العاشرة لها على التوالي في البطولة، بينما بات أهلي البرج وقد لعب 6 مقابلات متتالية بِلا انتصار.

وتتذيّل شبيبة سكيكدة لائحة الترتيب في المركز الـ 20، ويتموقع أهلي البرج في الرّتبة قبل الأخيرة. بينما يبتعد عنهما صاحب المركز الـ 16 نصر حسين داي بِفارق 19 نقطة و15 نقطة على التوالي، قبل 5 جولات عن اختتام فعّاليات البطولة الوطنية.

ومعلوم أن النزول إلى الدرجة الثانية يشمل فرق المراتب الأربع الأخيرة لِقسم النخبة.

وكانت شبيبة سكيكدة قد صعدت إلى القسم الأوّل عند نهاية الموسم الماضي، بينما يلعب أهلي البرج في دوري الأضواء منذ نسخة 2018-2019.

وفي أعلى الجدول، يمضي شباب بلوزداد قدما نحو الاحتفاظ بِلقب البطولة، رغم أنه وجد صعوبات جمّة في اجتياز عقبة الضيف نجم مقرة، وفاز عليه بِشقّ الأنفس، وبِهدف وقّعه المدافع شمس الدين نساخ في الوقت بدل الضّائع (90+6).

واستفاد الرّائد البلوزدادي كثيرا من تعثّر الوصيف وفاق سطيف، الذي انهزم في عين مليلة أمام الأمل المحلي.

وتألّق مهاجم اتحاد العاصمة زكريا نعيجي بِتسجيله هدفَين في مرمى اتحاد بسكرة، لِيرفع غلّته إلى 4 توقيعات.

ويتصدّر لائحة الهدّافين مهاجم شبيبة الساورة بلال مسعودي بِرصيد 18 هدفا، متبوعا بِكلّ من لاعب الخط الأمامي محمد الأمين عمورة من وفاق سطيف وأمير سعيود صانع ألعاب شباب بلوزداد، بِمجموع 15 هدفا لِكلَيهما.

وطُرد بِالبطاقة الحمراء كلّ من: عمورة من وفاق سطيف، ومهاجم شباب قسنطينة محمد الأمين عبيد.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ش.بلوزداد 1 – ن.مقرة 0

أ.عين مليلة 2 – و.سطيف 1

ش.الساورة 2 – ج.الشلف 2

ا.العاصمة 2 – ا.بسكرة 1

م.وهران 0 – ش.قسنطينة 0

م.الجزائر 3 – ش.سكيكدة 0

س.غليزان 1 – ش.القبائل 0

أ.المدية 1 – ن.البارادو 2

ا.سيدي بلعباس 1 – ن.حسين داي 0

أ.البرج 0 – و.تلمسان 1

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- ش.بلوزداد 63ن (ناقص مقابلة)

2- و.سطيف 61ن

3- ش.الساورة 59ن

4- ا.العاصمة 56ن (ناقص مقابلة)

5- م.وهران 54ن

6- م.الجزائر 53ن

7- ش.القبائل 49ن (ناقص 4 مقابلات)

8- ش.قسنطينة 48ن

9- أ.المدية 48ن

10- ن.البارادو 47ن

11- س.غليزان 41ن

12- ا.بسكرة 40ن

13- أ.عين مليلة 40ن

14- ن.مقرة 37ن

15- ج.الشلف 37ن

16- ن.حسين داي 36ن

17- و.تلمسان 36ن (ناقص مقابلة)

18- ا.سيدي بلعباس 30ن

19- أ.البرج 21ن

20- ش.سكيكدة 17ن (ناقص مقابلة)