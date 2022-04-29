نزيل بسجن الحراش يفوز في مسابقة القرآن الكريم للمؤسسات العقابية

توج نزيل من المؤسسة العقابية للحراش فارسا في نهائيات المسابقة الوطنية في ترتيل وتجويد القرآن الكريم التي جرت طبعتها الأولى سهرة الخميس بالمؤسسة العقابية للقليعة إحياءا لليلة القدر المباركة.

وحل في المرتبة الثانية لهذه المنافسة التي شارك في تصفياتها التي انطلقت شهر شعبان 5000 محبوس عبر جميع المؤسسات العقابية عبر الوطن، نزيل من المؤسسة العقابية للقليعة، فيما جاء في المرتبة الثالثة نزيل من المؤسسة العقابية لبوسعادة حيث تنافس في هذا الدور النهائي 12 محبوسا.

وأشرف المدير العام لادارة السجون زرب أسعد رفقة ثلة من اطارات قطاعي العدالة و الشؤون الدينية على اختتام فعاليات هذه التظاهرة المندرجة في اطار الأنشطة المنظمة خلال شهر رمضان المعظم بكافة المؤسسات العقابية بهدف “بعث أملا في نفوس السجناء لتصحيح أخطائهم و تقويم سلوكهم” مثلما قال المسؤول الأول عن قطاع السجون في كلمة له بالمناسبة.

وقد شهدت المسابقة، منافسة قوية بين المرشحين الـ 12 ميزتها قرائتهم “الجميلة والسلسة و السليمة” في ترتيل وتجويد القرآن، على حد وصف مدير النشاطات الثقافية بوزارة الشؤون الدينية، الدكتور غبريني زكرياء الذي أعرب عن إنبهاره و إعجابه بمستوى المقرئين الذي يتطلب– حسبه– “مرافقة و تطويرا لهذه المهارة عند انقضاء عقوبتهم”.

وقد نظمت هذه المسابقة بالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية والأوقاف أين تمت التصفيات الأولية على مستوى كل المؤسسات العقابية “ما أسفر عن ترشيح أحسن ثلاثة متفوقين على مستوى كل مجلس قضائي من طرف لجنة تقييم محلية برئاسة أئمة ومعلمي القرآن الكريم المنتدبين بالمؤسسات العقابية، تأهل منهم 12 محبوس إلى التصفيات النهائية”، حسب ما أفاد به زرب.

وفي هذا السياق، كشف المدير العام لإدارة السجون، ان المحور الديني يحتل مكانة هامة ضمن مختلف البرامج التي تسطرها إدارة القطاع لإعادة إدماجهم معتبرا إستعاب القيم الاخلاقية و المنبثقة من تعاليم الدين و العلوم الشرعية والانسانية يساهم في اعادة تشكيل شخصية المحبوسين بشكل يجعل من عملية اعادة الادماج سهلة المنال.

وجدد التاكيد ان المديرية العامة لادارة السجون تعمل على تجسيد توجيهات وزارة العدل الرامية لتعزيز التعاون مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف مبرزا في هذا الصدد ان مصالحه باشرت عملية تحيين الاتفاقية الاطار المبرمة بين القطاعين سنة 2009 تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم إجتماعيا.

ويذكر ان المسابقة الوطنية في طبعتها الاولى، شهدت ايضا تكريم الفائزين في شتى المسابقات الفكرية و الفنية المنظمة بمناسبة شهر رمضان على غرار الشعر و لقصة القصيرة و المديح الديني و حفظ الاحاديث النبوية (الاربعون النووية) الى غيرها من المسابقات الاخرى وسط تفاعل حار للنزلاء الذين تقاسموا اجواءا جميلة من ليالي رمضان الكريم مع الحاضرين من اعضاء المجتمع المدني.

للإشارة فقد بلغ تعداد المحبوسين المسجلين بأقسام حفظ وتجويد القرآن الكريم 7923 محبوس يدرسون في 381 قسما لحفظ وتجويد القرآن عبر مختلف المؤسسات العقابية، فيما بلغ عدد المؤطرين الدينيين المنتدبين من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالمؤسسات العقابية إلى غاية شهر مارس المنصرم، 534 مؤطر من بينهم 294 إمام و 174 معلم قرآن و 66 مرشدة دينية” حسب آخر الاحصائيات التي اعلنت عنها مؤخرا وزارة العدل في بيان.

وأكدت وزارة القطاع أن تنظيم هذه النشاطات يندرج ضمن “البرامج البناءة التي يتم تنظيمها على مستوى المؤسسات العقابية لفائدة المحبوسين،على غرار التعليم العام والتكوين المهني والحرفي والنشاطات الرياضية، الثقافية والتربوية بهدف تقوية القدرات العلمية والفكرية للمحبوسين وتمكينهم من الحصول على شهادات ومهارات تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم”.

وزارة العدل تكرم حافظي القرآن في المؤسسات العقابية

ويوم الثلاثاء 27 أفريل، أعلنت وزارة العدل عن تنظيم احتفالية بمناسبة ليلة القدر تخصص لتكريم المحبوسين المتفوقين في المسابقة الوطنية لحفظ وترتيل القرآن الكريم.

وحسب بيان لوزارة العدل سيشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج زرب أسعيد، على احتفالية بمناسبة ليلة القدر المباركة تخصص للتصفيات النهائية الخاصة بالمسابقة الوطنية في حفظ وترتيل القرآن الكريم. يوم الخميس إبتداء من الساعة التاسعة ليلاً، على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة.

وأوضح المصدر أنه تم خلال هذه السنة وبالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية والأوقاف تنظيم مسابقة وطنية في ترتيل وتجويد القرآن الكريم لفائدة المحبوسين. أين تمت التصفيات الأولية على مستوى كل المؤسسات العقابية وتم ترشيح أحسن ثلاثة متفوقين على مستوى كل مجلس قضائي. من طرف لجنة تقييم محلية برئاسة أئمة ومعلمي القرآن الكريم المنتدبين بالمؤسسات العقابية، تأهل منهم 12 محبوس إلى التصفيات النهائية.