نساء أثرن الجدل والاعجاب عام 2021.. تعرف عليهن

تركت الكثير من النساء الجزائريات والأجنبيات، المشهورات والمغمورات بصماتهن المضيئة حينا والمظلمة أحيانا أخرى على جبين الأيام بما يجعل قطار 2021 لا يصل إلى محطته الأخيرة، إلا وهو يحتفظ بمئات الوجوه النسائية التي لفتت الأنظار وحركت الأقلام.

بشرى عقبي وقضية الصور المسربة

شهد شهر مارس 2021 فضيحة من العيار الثقيل، شغلت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي لفترة ليست بالهينة، طالت الفنانة بشرى عقبي التي اصطدمت بتسريب صور حميمية لها.

وتضامن فنانون ونشطاء مع عقبي، كما استنكروا التعدي الصارخ والفاضح على خصوصياتها، في الوقت الذي هاجمها آخرون وانتقدوها بقسوة، على الرغم من كشف مصادر مقربة منها أن الشخص الظاهر معها في الصور هو زوجها.

مونيا بن فغول والتصريحات المثيرة

مرة أخرى، تصدرت الممثلة مونيا بن فغول التصريحات الأكثر جرأة واستفزازا لمشاعر الجزائريين الذين أصبحوا يتوقعون منها أي شيء يدخل في خانة الغرابة.

ومن بين التصريحات التي أطلقتها خلال السنة الجارية، أنها عبرت عن رغبتها في وضع الوشم في كامل جسدها لو أنه لم يكن حراما.

ومن خلال جبهة أخرى، فتحت مونيا النار على زميلتها نوميديا لزول التي اتهمتها بتعاطي المخدرات وهو ما أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تتويج ألماني لباحثة جزائرية

استطاعت رائدة المناعة الجزائرية، ياسمين بلقايد، المقيمة بالولايات المتحدة، أن تسترعي إليها انتباه المؤسسات العلمية والعالمية التي كرمتها نظير أبحاثها المعمقة حول البكتيريا المجهرية والنظام المناعي، حيث توجت بجائزة روبرت كوخ للعلوم الألمانية لسنة 2021 والتي تقدر قيمتها بـ 120 ألف يورو والتي تعتبر من الجوائز العالمية المرموقة.

صحفية تتوج بنوبل

رغم أن جائزة نوبل خلال مشوارها الطويل الممتد على مدار 120 سنة لم تمنح للصحافة المستقلة التي تعمل على كشف حقيقة صناع القرار، إلا أن الصحفية الفلبينية ماريا ريسّا توجت بهذا الجائزة نظير جهودها في تأسيس الموقع الإخباري “رابلر” الذي ركز على حملة الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي القاتلة لمكافحة المخدرات.

كارولين .. واستقبال الفاتحين

في حادثة غير مسبوقة، لفتت إليها أنظار وسائل الإعلام المختلفة حتى العربية منها، ألهبت ” كارولين” الجزائرية المقيمة بالسويد منذ 10 سنوات مشاعر المئات من الجزائريات اللواتي لبين دعوتها التي أطلقتها عبر قناتها على اليوتيوب وقمن باستقبالها في مطار هواري بومدين استقبال العظماء والفاتحين ما أثار استياء وسخط الكثير من الجزائريين الذين تساءلوا عما إذا كان المحتوى الذي تقدمه يستحق كل هذه الحفاوة والهستيريا التي ظهرت فجأة لدى معجباتها.

لزول تسقط ريا من عرش إنستغرام بالجزائر

تربّعت الفنانة الجزائرية نوميديا لزول على عرش إنستغرام في الجزائر بـ 5.2 مليون متابع في سبتمبر 2021، متجاوزة أميرة ريا التي استفردت بلقب الأكثر تأثيرا لفترة طويلة بـ 5.1 مليون متابع.

وارتفع عدد متابعي نوميديا، بعد الضجة الإعلامية التي أحدثتها وحضورها الدائم في واجهة الأحداث، كأزمة الأوكسجين التي تفاعلت معها وروجت لحملة مساعدة المرضى المحتاجين، وأيضا مقتل جمال بن سماعين وتنقلها لمنزل عائلته، فضلا عن أدوارها التمثيلية وتصريحاتها الإعلامية المثيرة للجدل.

عبير موسي وخرجاتها ضد الغنوشي

تصدرت أخبار رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، المواقع الإخبارية طيلة العام 2021 بخرجاتها غير المتوقعة ضد الغنوشي وجماعة الإخوان في تونس.

ولفتت موسي الأنظار إليها بسلسلة من الاعتصامات والإغماءات والنزاعات أمام وداخل مقر البرلمان، كما اتهمت الرئيس قيس سعيّد واتهمته باحتكار كامل الصلاحيات بعد إجراءات 22 سبتمبر الماضي.

حارسة مرمى إيران.. ذكر أم أنثى

أثارت حارسة منتخب كرة القدم للسيدات، زهرة كودايي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حملة التنمر التي طالتها بسبب التشكيك في نوع جنسها.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتائج التحقق من الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الأردني لكرة القدم، حول جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات.

وقال الاتحاد الآسيوي، في مراسلة للجانب الأردني، إن “نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى”، مخاطبا الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.

خيرة حمراوي وعلاقتها بأبيدال

خلال شهر نوفمبر تعرضت لاعبة باريس سان جيرمان، خيرة حمراوي للاعتداء وحامت الشكوك حول زميلتها أميناتا ديالو، قبل أن تفجر صحيفة “لوموند” فضيحة ارتباط اسم نجم منتخب فرنسا السابق، والمدير الرياضي السابق لبرشلونة إريك أبيدال وزوجته الجزائرية بالقضية.

وكشفت التحقيقات عن خيانة أبيدال لزوجته مع خيرة حمراوي، ما خلق حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخيرا.. ميركل تستريح

قررت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن تتنحى عن رئاسة أكبر الأحزاب الألمانية، وأن تكون سنة 2021 آخر محطة لولايتها في المستشارية بعد مشوار سياسي طويل حافل بالنجاح والتميز ما جعل مجلة “فوربس” الأمريكية تختارها لسنوات عديدة لتكون في صدارة أقوى امرأة في العالم.