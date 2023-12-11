نساء غزة يطالبن بهذه الاحتياجات الخاصة على استحياء عبر الشبكات!
أثار موضوع مطالبة نساء من غزة باحتياجات خاصة على استحياء عبر شبكات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بين متفهم للوضع الإنساني وجاهل يهرف بما لا يعرف.
وتعالت أصوات عديد الفتيات الغزاويات المطالبات بتوفير “الفوط الصحية” التي أصبحت نادرة جدا في الصيدليات، وأيضا أدوية تسكين الألم التي يحتجن إليها خلال دورة الحيض المؤلمة.
نساء غزة يعانين من نقص “الفوط الصحية” بسبب الحرب والحصار #الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/U7jrosqDMZ
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) December 10, 2023
وسخر البعض من تدويناتهن على اعتبار أن المساعدات تركز على توفير الأكل والدواء، ليكون الرد أن الفوط الصحية ليست رفاهية وإنما أهم بالنسبة لهن من أي شيء آخر.
وشاركهن آخرون في إيصال أصواتهن كي يعلم المتقدمون بالمساعدات بأن أهل القطاع لا يحتاجون للأكل والشرب فقط وإنما لأغراض خاصة يهدد فقدها سلامتهن.
الفوط الصحية بنفس أهمية الأكل والشرب، وعدم توافرها في غزة مصيبة. مافيش مياة نظيفة يعني مافيش مجال ل’بدايل’ يعني الستات هيجيلها التهابات ومع انهيار مؤسسة الصحة بالكامل هيموتوا ببطء والم شديد. أو بمعنى أصح، هيكون الاحتلال قتلهم بوحشية…واحنا طبعًا مشاركين في الجريمة.
— Fadila || فضيلة (@fadilakhaled) December 5, 2023
الحديث عن معاناة نساء غزة فترة الدورة الشهرية = “مش عيب”
حاجة نساء غزة إلى الفوط الصحية = “مش رفاهية” pic.twitter.com/NvzDizwndl
— Raseef22 (@Raseef22) December 6, 2023
وحذرت أخصائيات في الأمراض النسائية من التداعيات الخطيرة جسديا وصحيا على النساء في غزة جراء خلو القطاع من الفوط الصحية، حيث من الممكن أن تؤدي أزمة شح الفوط النسائية والاستعاضة عنها بمصادر أخرى كالقماش أو قطع الملابس إلى مشاكل صحية والتهابات في الرحم وفطريات في المثانة.
الواحد يخجل من ترديد البديهيات
غياب الفوط الصحية مع غياب الماء والصابون معناه التهابات رحِم وفطريات والتهابات مثانة، وبدون علاج قد يتحولوا لأمراض مزمنة منها التهاب الكبد والعقم وحتى سرطان الرحم.
زمان كان الستات بستخدم فوط قماش، لكن بتتغير بانتظام وبتتغسل بالصابون وأحيانًا بتتغلي.
— Esraa 𓂆 (@EsraaFarouk) December 6, 2023
وعلى الرغم من أن بعض النساء لجأن لوقف الحيض من خلال تعاطي بعض الأدوية الهرمونية إلا أن المضاعفات التي تسببها وندرتها أضافت مخاوفا أخرى.
وفي نساء لجأوا لأخد حبوب منع الدورة الشهرية، الي ليها مضاعفات مرعبة زي ألم بالصدر وتجلطات دموية وصداع ودوران،تغيرات في النزيف أثناء الدورة الشهرية وعدم انتظامه أو توقفه، زيادة الوزن، واحتباس السوائل والانتفاخ، الاكتئاب والأرق، اضطرابات في وظائف الكبد.
كابوس والله كابوس . https://t.co/kabk2fdREm
— Arwa Ibraheem (@Arwa_Ibraheem66) December 5, 2023
وقال الطبيب الصيدلاني مهيار نجيب، “الدورة الشهرية لا تختلف عن أي نزيف يخرج من الجسم، من يستسخف بالموضوع مريض، الفوط الصحية النسائية ليست رفاهية وهو موضوع شأنه شأن الطعام والدواء، النساء في الحروب استعملن الأقمشة والأكياس والورق مما أصاب بعضهن التهابات من عدم القدرة على التنظيف الدوري للأقمشة”.
الدورة الشهرية لاتختلف عن أي نزيف يخرج من الجسم من يستسخف بالموضوع مريض. الفوط الصحية النسائية ليست رفاهية وهو موضوع شأنه شأن الطعام والدواء،النساء في الحروب استعملن الأقمشة والأكياس والورق مما أصاب بعضهن التهابات من عدم القدرة على التنظيف الدوري للأقمشة
يتبع2/1 https://t.co/ds9tJYYP18
— Dr.Mehiar Najeeb (@mehyar201) December 5, 2023
وفي أواخر أكتوبر الماضي حذر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش من تداعيات الحصار الإسرائيلي على غزة وتأثيره على حقوق المرأة وخاصة فيما يتعلق بفترة الحيض.
وقال التقرير أن عدم تحقيق النظافة أثناء فترة الدورة الشهرية وعدم تلبية ضروريات هذه الحالة قد يؤديان إلى “التهاب الكبد ب” والتهاب المهبل الفطري.
النساء في غزة بحاجة إلى فوط صحية .. pic.twitter.com/Tk19FkPc7Y
— فريـ𓂆ـال 🔻 (@FeryyPl) December 6, 2023
في ذات السياق أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من مخاطر طويلة المدى على صحة النساء في غزة جراء ظروف غير صحية في المخيمات وانعدام الفوط الصحية وحبوب منع الحمل من الصيدليات، ما قد يؤدي إلى نزيف داخلي والتهابات مزمنة وتفشي الأمراض.