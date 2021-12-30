نساء في صورة أبقار.. إعلان لشركة ألبان يثير الغضب!

أثار إعلان تجاري لإحدى شركات الألبان، موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصويره لمجموعة نساء في صورة أبقار.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإنّ الإعلان البالغ مدته 37 ثانية، يظهر رجلا يحمل كاميرا ويتجه نحو أحد البساتين، وعند وصوله، يصور سرا نساء يرتدين ملابس بيضاء ويشربن مياها صافية أوراق الشجر، وأخريات يمارسن اليوغا في الطبيعة.

ويعلق قائلا: “لقد نجحنا أخيرا في التقاطها بالكاميرا في مكان أصلي، حيث تحفظ الطبيعة في نقائها، إنهم يشربون الماء النظيف من الطبيعة النقية، ويستهلكون نظاما غذائيا عضويا صديقا للبيئة، ويعيشون بسلام في بيئة هادئة، سأحاول الاقتراب منهم بحذر”.

بعد ذلك، يكسر غصنا بقدمه عن طريق الخطأ ليلفت انتباه من يراقبهن، لكنه يفاجأ أنهن تحولن من نساء إلى أبقار، وينتهي الإعلان بشعار: «مياه نظيفة، علف عضوي، حليب سيول نقي 100 بالمئة، حليب عضوي من مزرعة عضوية في طبيعة تشونجانغ الممتعة».

وثار مغردون من مختلف الدول على إعلان الشركة الكورية جنوبية “Seoul Milk” المختصة في إنتاج الألبان، داعين إلى حذفه باعتباره مسيئا للمرأة ومهينا لكرامتها بتصويرها على أنها حيوان.

وأكد الكثيرون بأنهم لن يشربوا حليب الشركة مرة أخرى، لأنه لا ينبغي تشبيه البشر بالماشية ولا ينبغي استخدام كاميرات التجسس كمواد إعلانية، والترويج للصور الغريبة والمستهجنة.

في خضم الجدل الدائر حول الإعلان سارعت الشركة إلى إصدار بيان عبر موقعها على الإنترنت جاء فيه: “نعتذر بصدق لكل من شعر بعدم الارتياح تجاه إعلان الحليب التجاري.. نحن نتقبل هذا الأمر بقلب مثقل وسوف نجري مراجعة داخلية، ونحرص بشكل أكبر على منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، ونحني رؤوسنا اعتذارا”.

وتعتبر شركة “Seoul Milk” أكبر علامة تجارية لمنتجات الألبان في جنوب شرق آسيا، وقد تلقت انتقادات لاذعة وتهديدات بالمقاطعة وردود فعل عنيفة وغير متوقعة.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فلم يتم انتقاد الإعلان المصور باعتباره متحيزًا جنسيًا فحسب، بل أيضًا بسبب ترويجه لجرائم “المولكا”، أي قيام الرجال بتصوير النساء سرًا دون موافقتهن، وهي أصلًا مشكلة كبيرة في كوريا الجنوبية.

وعلى الرغم من حذف الفيديو الأصلي من حساب الشركة في 8 ديسمبر 2021، إلاّ أن الإعلان تمت مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يزال النشطاء ينتقدونه بشدة حتى الساعة.