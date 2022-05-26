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جواهر

نساء معلقات في جدار مصحة روسية.. هذه هي حقيقة الصورة

جواهر الشروق
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نساء معلقات في جدار مصحة روسية.. هذه هي حقيقة الصورة
أرشيف
نساء معلقات من أعناقهن على جدار كأنهن تعرضن لعملية شنق

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة بالأبيض والأسود تبدو فيها نساء وهن ملتصقات بالجدار بشكل غريب.

وقيل إن الصورة التي التقطت سنة 1957 توثق لظاهرة خفية جعلت عددا من النساء معلقات في جدار داخل مصح للأمراض النفسية في روسيا، وأضافت التعليقات أنه لا أحد استطاع تفسير الصورة.

ولكن خدمة تقصي صحة الأخبار بوكالة “فرانس برس” فنّدت هذه المزاعم، وأكدت الوكالة أن الصورة مأخوذة من عرض لمصمّمة الرقص الألمانيّة الراحلة بينا باوش التي توفيت سنة 2009 عن عمر 69 سنة، حيث يظهر في الصورة نساء معلقات بالجدار.

وأشار صحفيو القسم الثقافي في الوكالة أن الصورة أعيد نشرها العام الماضي من طرف السينمائي الفيليبيني يام لار لاناس، وتأكيدا لهذه الحقيقة، يمكن الوصول إلى صور مشابهة لهذه الصورة، ولكن بالألوان على موقع بينا باوش على الشبكة العنكبوتية.

وقد نفى مصدر في مؤسسة Tanztheater Wuppertal التي أسستها المصمّمة الراحلة، صحّة هذه المنشورات.

كما كشف المصدر لوكالة “فرانس برس” أن الصورة التي أثارت استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخذت من عرض بلو بيرد” لبينا باوش.

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