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نساء من غرينلاند تطالبن بتعويضات مالية من الدنمارك

الشروق أونلاين
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نساء من غرينلاند تطالبن بتعويضات مالية من الدنمارك
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رئيسة الوزراء الدنماركية

تطالب مجموعة من النساء في جزيرة غرينلاند بتعويضات مالية من حكومة الدنمارك، بسبب حملة تحديد النسل القسرية التي فرضتها البلاد في الستينات.

وبدأت أطوار هذه القضية عندما كشف تحقيق صحفي في الدنمارك، عن إجبار 4500 امرأة في الجزيرة القريبة من القطب الشمالي، على تركيب جهاز لمنع الحمل داخل الرحم، بين 1966 و1970.

على إثر ذلك، كلّفت الحكومة الدنماركية وحكومة غرينلاند ذاتية الحكم، فريقًا من الباحثين بالكشف عن حيثيات الفضيحة.

وكانت غرينلاند التي يبلغ تعداد سكانها 57 ألف نسمة، مستعمرة دنماركية حتى العام 1953. قبل أن تتحوّل إلى منطقة ذاتية الحكم تابعة للدنمارك.

وقال محامي النساء المعنيات بقضية تحديد النسل الإجباري لوكالة رويترز، إن التعويضات لا يجب أن تقلّ عن 42 ألف دولار أمريكي لكل واحدة منهن.

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