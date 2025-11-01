نسبة التزام الاحتلال بدخول المساعدات إلى غزة لم تتجاوز 24 بالمئة

-- -- -- / -- -- --
دخول 115 شاحنة وقود فقط من أصل 1.100 شاحنة متفّق عليها

الشروق أونلاين
أرشيف
تعبيرية

أدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة مساء السبت في بيان، “تلكؤ الاحتلال في إدخال شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية”. وقال إنه “يحمّله المسؤولية الكاملة عن تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة”.

وحسب ما جاء في تقرير مفصّل لمكتب الإعلام الحكومي، فقد بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة من 10 إلى 31 أكتوبر المنصرم، 3.203 شاحنات. منها 639 شاحنة تجارية و2.564 شاحنة مساعدات.

وبلغ المتوسط اليومي لدخول الشاحنات التجارية وشاحنات المساعدات إلى القطاع 145 شاحنة فقط. من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.

دخول 480 شاحنة مساعدات عبر المعابر إلى غزة

“ما يعني أن نسبة التزام الاحتلال لم تتجاوز 24 بالمئة من الكميات المفترض إدخالها”، يقول مكتب الإعلام الحكومي في غزة. مشيرا إلى أن الشاحنات التجارية التي دخلت إلى القطاع، توزّعت بين:

  • 293 شاحنة أغذية،
  • 220 شاحنة بضائع مختلفة،
  • 82 شاحنة ملابس،
  • 23 شاحنة أدوات منزلية،
  • 10 شاحنات معدات مختلفة،
  • 6 شاحنات محروقات،
  • 4 شاحنات للقطاع الصحي،
  • 1 شاحنة قطع غيار مركبات.

“حماس” تعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة

وفيما يتعلق بشاحنات الوقود والمحروقات، فقد بلغ عدد ما دخل منها إلى قطاع غزة 115 شاحنة فقط. من أصل 1.100 شاحنة يُفترض إدخالها خلال الفترة المذكورة.

ما يعني أن نسبة ما تم توريده فعليا، لم يتجاوز 10 بالمئة من الكميات المتفق عليها. وهو ما يعكس “استمرار سياسة التضييق والتعطيل المتعمد لإمدادات الطاقة الحيوية، التي يحتاجها القطاع لتشغيل:

  • المستشفيات،
  • والمخابز،
  • والمرافق الأساسية”.

ودعا مكتب الإعلام الحكومي في ختام بيانه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق والوسطاء، إلى “التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم التوقيع عليه. وخاصة في بند إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو شروط”.

