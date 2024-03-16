نسبة المشاركة في الانتخابات الروسية تتجاوز 50 بالمئة

فلاديمير بوتين يشارك في الانتخابات عن بعد

تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية 50.01 بالمئة، حتى الساعة 16:13 من نهار السبت بالتوقيت المحلي للعاصمة موسكو.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا قد قررت في وقت سابق، أن يستمر التصويت 3 أيام (15 و16 و17 مارس)، لتصبح هذه انتخابات هي أول رئاسيات روسية تستمر 3 أيام.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات الجارية أربعة مرشحين، يتقدمهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح مستقل.

إلى جانب ليونيد سلوتسكي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، وفلاديسلاف دافانكوف عن حزب الناس الجدد، ونيكولاي خاريتونوف عن الحزب الشيوعي.

وأعلن بوتين مطلع فيفري الماضي، أنه سيترشح لخوض الانتخابات الرئاسية. إذ يسمح دستور البلاد للرئيس البالغ من العمر 71 عاما، بأن يتولى فترتين إضافيتين، ما يعني أنه قد يمكث بمنصبه حتى عام 2036 أيضا.