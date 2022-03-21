نسبة امتلاء السدود غير كافية ولجوء للتحويلات الكبرى

بلغت 37 بالمائة ومناطق الغرب الأكثر تضررا

بلغت نسبة امتلاء السدود حاليا معدل 37 بالمائة من اجمالي القدرات الوطنية لتخزين الموارد المائية، بكمية تعادل 2.1 مليار متر مكعب، حسب ما أفاد به الاثنين المفتش العام بوزارة الموارد المائية والأمن المائي عمر بوقروة.

وأوضح بوقروة، لدى نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، أن هذه النسبة تعد “غير كافية” بالنظر إلى قدرات التخزين المتوفرة البالغة 9 مليار متر مكعب.

وتتوفر الجزائر حاليا على 75 سدا في طور الاستغلال و5 سدود أخرى ستدخل حيز الخدمة قريبا و5 سدود قيد الإنشاء، يضيف بوقروة.

كما افاد انه تم تسطير برنامج يستهدف بلوغ 12 مليار متر مكعب من المياه المخزنة على المدى المتوسط، من خلال التكيف مع التغيرات المناخية باستعمال المياه الدائمة غير التقليدية، التي تعتمد أساسا على المياه المنتجة من محطات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة.

وفي هذا السياق، اشار بوقروة ان مناطق غرب الوطن تسجل عجزا أكبر في موارد المياه بفعل قلة التساقطات بالمقارنة مع ولايات الشرق، مما جعل القطاع يتجه حسبه نحو التحويلات الكبرى وربط السدود الموجودة على الشريط الساحلي لتكوين مخزونات استراتيجية للحاجة وحسن تدبير هذه المياه من خلال ترشيد الاستهلاك.

كما ذكر بوقروة أن السدود لا تمثل إلا 33 بالمائة من الموارد المائية المنتجة على المستوى الوطني، مقابل 50 بالمائة من المياه الجوفية و17 بالمائة ناتجة من محطات المعالجة والتصفية، موضحا أن الولايات التي كانت مربوطة بالسدود خلال السنتين الماضيتين هي التي عرفت عجزا أكبر في موارد المياه في ظل شح التساقطات.

ولمواجهة هذا الوضع، تم إعداد برنامج استعجالي من طرف القطاع يستهدف حفر الآبار وانجاز محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة المياه المستعملة لتغطية الساحل وبلوغ حدود مناطق الهضاب العليا التي تعرف نسبة ضعيفة من التساقط ونقصا من حيث الموارد المائية الاخرى.