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الجزائر

نسبة امتلاء السدود فاقت 40 من المائة

الشروق أونلاين
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نسبة امتلاء السدود فاقت 40 من المائة

كشف مسعود معطار، المدير العام للوكالة الوطنية لشغيل السدود، عن ارتفاع “مخزون المياه في السدود الجزائرية إلى مانسبته 40 من المائة”.

وقال معطار، في تصريح صحفي، الأربعاء، أن حجم المياه المخزنة في السدود قد “بلغت 3.15 مليار متر مكعب”، نظرا للتساقطات الكبيرة للامطار في الأيام القليلة الماضية.

وأكد المتحدّث “توفير 2.39 مليون متر مكعب من المياه يوميا” لفائدة المواطنين، كاشفا في الوقت ذاته، عن استغلال الوكالة لـ 81 سدا سعة التخزين فيها تقدّر بـ 8.6 مليار متر مكعب.

وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية لشغيل السدود، “هناك 14 دراسة في طور الانجاز”.

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