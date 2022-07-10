نسبة مداومة التجار خلال العيد قاربت 100 بالمائة

وزارة التجارة

أشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات، بالتزام التجار المسخرين لمداومة يومي عيد الأضحى، مع التذكير بإلزامية عودة النشاط لجميع المتعاملين الاقتصاديين ابتداء من غد الاثنين، حسب القوانين المتعارف عليها في هذا الشأن، مؤكدة في ذات السياق نجاح عملية مداومة التجار والتزامهم بالتعليمات الموجهة إليهم قبل إحياء مناسبة العيد، حيث بلغت نسبة المداومة وطنيا 99.68 بالمائة، بمجموع قرابة 50 ألف متعامل اقتصادي في مختلف المجالات .

وأوضح البيان الذي اطلعت عليه “الشروق” أن أعلى نسبة سجلتها المديرية الجهوية لورقلة وبشار التي وصلت نسبة مداومة التجار فيهما إلى 100 بالمائة، تبعتها المديرية الجهوية للبليدة والسعيدة التي وصل الرقم فيهما إلى 99.98 بالمائة، ثم ناحية ولاية عنابة التي سجلت فيها نسبة المداومة 99.92 بالمائة على غرار ولاية سطيف التي بلغت نسبة مداومة التجار خلال اليوم الأول من عيد الأضحى 99.89 بالمائة تلتها العاصمة بنسبة 99.87 بالمائة ثم وهران بـ 99.78 بالمائة، كما تذيلت كل من ولاية باتنة قائمة النسب الكاملة بحسب المديريات التجارية التابعة لوزارة التجارة بـنسبة 97.76 بالمائة..

وحسب مصادر لـ”الشروق” فإن النسبة المعلن عنها من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، شملت التجار المناوبين الذين ينشطون في قطاع المخابز وفي قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه وعدد من الوحدات الإنتاجية 184 كالملبنات والمطاحن ووحدات إنتاج المياه المعدنية و242 مطحنة و42 وحدة إنتاج مياه معدنية.