نستهدف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 أو 2034

لدينا طموح بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية وزير الرياضة المصري:

رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن رغبة مصر في التقدم بملف الترشح لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تتطلع لتنظيم نهائيات كأس العالم مستقبلًا.

وتحدث الوزير المصري في تصريحات تلفزيونية حول نية مصر التقدم لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، قائلًا: “تجاوزنا هذا الأمر، ولن ننافس أشقاءنا الأفارقة عليه وأخبرت اتحاد الكرة بذلك. طموحنا الآن المنافسة على تنظيم كأس العالم 2030 أو 2034 بملفات مشتركة مع دول أخرى”.

وأضاف: “نقوم بدراسة الأمر حاليًا بصورة مفصلة.. لدينا طموح أيضًا بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية، لكن الأمر يحتاج لدراسات مطولة”. وتحدثت تقارير حول إمكانية تقدم مصر بعرض مشترك مع السعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030 أو 2034، لكن الدول الثلاث لم تتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن.

على صعيد آخر، أكد صبحي أن الوزارة تدعم النادي الأهلي في طلبه بزيادة الحضور الجماهيري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي. وسمحت السلطات الأمنية للأهلي بحضور 20 ألف متفرج فقط لمباراة ذهاب النهائي الأحد الماضي باستاد القاهرة.

وقال صبحي: “ندعم الأهلي في طلبه مثلما ندعم كل الأندية المصرية. تواصلت مع وزير الرياضة المغربي لتقديم تسهيلات لجماهير القلعة الحمراء في مواجهة الإياب، وأثق في نجاح محاولاتنا لزيادة عدد الجماهير في مباراة الذهاب”.

وحول موقف مجلس إدارة الزمالك بعد قرار عزل رئيسه مرتضى منصور، قال صبحي: “لا نجامل أي ناد، وقراراتي أدرسها بعد استشارة متخصصين. وزارة الشباب والرياضة احتكمت للقاضي في ملف رئيس الزمالك”. وأكد الوزير في الختام، “أن مرتضى منصور أعلن ترك منصبه من تلقاء نفسه تنفيذًا لحكم القضاء بعزله، وأنه يحق له خوض انتخابات النادي المقبلة؛ لأنه نفذ حكمًا مقيدًا للحريات وليس مخلًا للشرف”.