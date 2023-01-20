نسرين بهلولي تنضمّ إلى ميلان آسي

أعلنت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي، الجمعة، عن انتداب اللاعبة الجزائرية المُغتربة نسرين جميلة عائشة بهلولي.

وفي بيان لِإدارة نادي “الروسونيري”، جاء أن نسرين بهلولي (19 سنة) أمضت عقدا يدوم حتى صيف 2025، وترتدي خلال هذه الفترة زيّ فريق الميلان للإناث.

وتكوّنت نسرين بهلولي في مدرسة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، في منصب متوسّطة ميدان.

ونشأت نسرين بهلولي وسط أسرة رياضية، حيث يُمثّل شقيقها فارس (27 سنة) ألوان نادي دنيبرو الأوكراني، في مركز صانع ألعاب، رفقة المدافع الدولي الجزائري يانيس حماش. وينشط محمد (22 سنة) في نادي كونو زالجيريس من ليتوانيا، في منصب متوسّط ميدان.

وينتمي فارس ومحمد ونسرين بهلولي إلى عائلة جزائرية من ولاية سطيف، مُهاجرة ومُقيمة بِمدينة ليون الفرنسية.