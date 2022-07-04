نسرين طافش تعلن ارتباطها رسميا بنشر صورتها مع عريسها!

أعلنت الفنانة السورية من أصل جزائري نسرين طافش، الأحد، ارتباطها رسميا، وكشفت هوية عريسها بنشر أول صورة تجمعهما سويا.

ونشرت طافش صورتين لها رفقة زوجها الدكتور المصري شريف شرقاوي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة وهي في غاية السعادة والفرح، وعلقت: “نحن محظوظون.. شكرا لكل أمنياتكم الطيبة ومباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا وأسعدتنا”.

وكانت نسرين قد أكدت أنها ذهبت برفقة زوجها لقضاء شهر العسل وكشفت أن زوجها شريف شرقاوي هو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة مختص بالريكي” وليس مختص باليوغا.

وفاجأت الفنانة جمهورها بإعلان خبر زواجها، من خلال نشر صورة تظهر من خلالها يدها ويد زوجها وهما يضعان خواتم الزواج دون أن تكشف عن أية تفاصيل إضافية.

واكتفت بتعليق قالت فيه: “ما جمعه الله بيننا.. بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”.

وكانت معلومات تم تداولها قبل ذلك، حول هوية ”عريس طافش“ أنه ”مصري الجنسية وبأنه يعمل في القطاع الصحي، وتحديدا طبيب أسنان ومعالج بالطاقة الحيوية“.

ووفق المعلومات المتداولة فإن الفنانة السورية، ”تعرفت عليه من خلال ترددها على مركزه في القاهرة حيث يعرف عنها اهتمامها بالرياضة وتحديدا اليوغا“.

ونسرين طافش، فنانة سورية من أصول فلسطينية جزائرية، من مواليد 1982، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

بدأت التمثيل عام 2002، وشاركت في العديد من الأعمال السورية منها ”ربيع قرطبة، التغريبة الفلسطينية، صبايا، شوق“، إضافة إلى مشاركتها في بطولة أعمال مصرية ومنها مسلسل ”ختم النمر، الوجه الآخر والمداح“.

وفي نوفمبر 2020، أعلنت ”نسرين“ ارتباطها بشخص، وأكدت أنه ليس من الوسط الفني ولا الرياضي ولا السياسي، وبأنه ليس خليجيا، عقب أن شاعت أنباء أنه رجل الأعمال الكويتي فواز الحساوي الذي نفى في حينها تلك الأنباء.

وخلال أفريل عام 2021، أعلنت طافش فسخ خطبتها، وذلك بعد مرور 5 أشهر على ارتباطها السابق.

وقالت في مقابلة إذاعية حينها إنها ”كانت تفكر في الزواج لتحقيق حلم الإنجاب والأمومة، لكن الأمر لم يكتمل“، مرجعة السبب بأنها ”لم تشعر بالتوافق الروحي والفكري“.