نسرين طافش تهاجم متابعين انتقدوا طلبها للهدايا من جمهور التيك توك!

شنّت الفنانة السورية، ذات الأصول الجزائرية نسرين طافش هجوما حادّا على من أسمتهم “شحّاذين الترند” ممن يفعلون أي شيء من أجل الظهور.

وعلّق نشطاء على ظهور الفنانة في فيديو عبر حسابها على “تيك توك”، معتبرين أنّ غرضها من نشره، استغلال المتابعة في الحصول على الهدايا، ما جعلها ترد أنها فعلت ذلك من باب الدعابة لا غير.

وأكدت طافش أن الفيديو المثير للجدل كان ضمن سياق موضوع تتحدث فيه وأن الناس اجتزأت هذا المقطع، وتركت ساعتين كاملتين من البث المفيد المبهج الذي فيه منفعة ووعي.

وأضافت أن ترويجه على ذلك النحو ما هو إلى شحاذة للترند على حسابها.

وأثارت الممثلة جدلا كبير بعد ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الخاص على منصة تيك توك، وهي تطلب من متابعيها أن يرسلوا لها أسداً مُقابل كشفها عن كواليس فنية وبعض الأخبار الحصرية.

وتبلغ قيمة الأسد في التيك توك 29999 نقطة أو قطعة نقدية أي ما يقدر نقدا بنحو 400 دولار.

وقالت طافش عبر ستوري حسابها على إنستغرام: “من قذارات السوشيال ميديا، أني عملت بث كامل على “تيك توك” من كام يوم حكيت فيه عن أهمية مراقبة الأطفال وإبعادهم عن السوشيال ميديا”.

وأضافت: “حكيت عن الصحة والرشاقة والرياضة وتطوير الذات وتفعيل الامتنان والحمد بحياتنا، وكيف منقدر نعمل نظام صحي بيخلينا نكبر ونبين أصغر من عمرنا”.

وتابعت: “وتخلل البث مزاح ككل الناس بيعملوه عادة على الهدايا مع المتابعين وأنا كنت عم بمزح لأنه وحدة من الفانز قالت لي ممازحة بس بعتولك حوت وين الأسد؟ والتكبيس والمزح طبعا بيعمل جو، لأنه بيرفع الريتش لأنه لازم نمزح نحن مو بدرس مواعظ»!

وأردفت: “بس كمية القذارة ياللي همشت ولغت ساعتين من البث المفيد المبهج اللي منفعة ووعي وخير ومسكو بمزحة عملوها محور البث بتدل على شحادتهم للترند وجوع ورخص لركوب أي ترند على أكتاف الناس محترمة وراقية بتسوي راسهم، بالوقت اللي في ناس بتطلع تعمل بث تافه لا مضمون ولا هدف وتحديات سخيفة ما بيجيبوا سيرتهم”.

من جانب آخر قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بعد التصالح مع الخصم ودفع مبلغ كبير.

وذهبت الفنانة نسرين طافش إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر بحقيبة تضم “4 ملايين جنيه” لدفع المبلغ في المحكمة وإلغاء الحكم بالسجن.

وطلب محامي الفنانة نسرين طافش التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، قضت في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.