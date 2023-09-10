 “نسعى لإعادة الاستقرار للاتحاديات الوطنية التي تعاني من مشاكل داخلية”

الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية خير الدين برباري:

أكد الأمين العام للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، أن “التنسيق جار مع مختلف الاتحاديات الدولية من أجل إعادة الاستقرار للاتحاديات الرياضية الوطنية التي تعاني من نزاعات داخلية”.

وأوضح برباري، في تصريح صحفي أدلى به على هامش اليوم الدراسي تحت عنوان “الرياضة الجامعية.. واقع وآفاق”، أنه “من العادي جدا أن تعاني بعض الاتحاديات الرياضية من مشاكل داخلية، إلا أن اللجنة الأولمبية بصدد التنسيق مع مختلف الاتحاديات الدولية من أجل إعادة الاستقرار لهذه الاتحاديات وتسوية وضعيتها القانونية.”.

وفي هذا الصدد، صرح الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية بأن “بعض الاتحاديات سيتم تنظيم جمعيتها العامة الانتخابية في أقرب الآجال بينما سيتم انتظار صدور الأحكام النهائية للعدالة بخصوص أخرى سواء من أجل إعادة الرئيس السابق إلى منصبه أم انتخاب رئيس جديد”.

وبالنسبة للنتائج التي حققها الرياضيون الجزائريون خلال المحافل الإفريقية والدولية، اعتبر برباري أن “الميدالية الذهبية التي أحرزها ادريس مسعود خلال البطولة الإفريقية للجيدو التي اختتمت يوم الجمعة تجعلنا نتفاءل ونطمح في تحقيق ميدالية أولمبية، مثلما هي الحال بالنسبة للعداء الجزائري جمال سجاتي الذي تحصل على المرتبة الأولى في سباق 800 متر ببروكسيل في الجولة الـ13 للدوري الماسي 2023 وهي كلها مؤشرات إيجابية تحسبا لأولمبياد 2024.”.

وبالنسبة للألعاب الأولمبية 2024 بباريس، صرح الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بأنه سيتم تنظيم اجتماعات تنسيقية مع كل الاتحاديات الوطنية، نهاية شهر سبتمبر الجاري، تحضيرا للمشاركة الجزائرية في أولمبياد 2024، مؤكدا أن “الهيئة الأولمبية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة سخرت كل الإمكانيات البشرية والمالية من أجل مرافقة الرياضيين بهدف التأهل إلى موعد باريس الأولمبي.”.