نسعى لتزويد السوق الجزائرية بـ50 ألف طن من زيوت السيارات

مدير التسويق بشركة "بتروسار" لـ"الشروق":

أكد نبيل طيبي مدير تسويق شركة “بتروسار” لإنتاج زيوت السيارات، في تصريح لـ”الشروق” أن متطلبات السوق السنوية في الجزائر تحتاج إلى 200 ألف طن سنويا من هذه الزيوت، فيما تعمل شركته على توفير 50 ألف طن سنويا منها، أي بمعدل 25 بالمائة.

وقال إن التحدي في صناعة زيوت السيارات وأعلى جودة تحقق في الجزائر من خلال بعض الشركات المحلية الخاصة، على غرار “بتروسار”، التي تنتج الزيوت بشهادة مطابقة من عند “ميرسيداس” و”فولكس فاغن”، وهي بصدد توفير منتجات جديدة قريبا في السوق المحلية، مناسبة للسيارات الحديثة، مثل زيت “5W30”.

وأوضح نبيل طيبي، أن كل الزيوت التي تنتجها شركة “بتروسار”، مطابقة للمواصفات العالمية وهي منافسة في الميدان، وتصدر إلى الغابون والبنين وتونس، فيما لا تزال المفاوضات قائمة مع 5 بلدان افريقية لتصدر إليها منتجات ذات الشركة، المتمثلة في زيوت السيارات، والتشحيم ومواد التبريد.

وذكر المتحدث، أن الزيت القاعدي المستعمل في الإنتاج وبعض الإضافات خاضعة لدراسة مخبر “بريتش بتروليوم”، وهو ذو جودة عالية، ويمر على مراقبة من طرف خبير متحصل على شهادة دولية، وأضاف قائلا إن رسكلة العاملين في الشركة متواصلة، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى إنتاج 50 ألف طن من الزيوت سنويا بعد أن حققت إنتاج 15600 طن خلال نفس الفترة.

وأفاد نبيل طيبي مدير تسويق شركة “بتروسار”، أن زيوت السيارات المستوردة من الخارج تكون في الغالب من النوعية الثانية التي توجه إلى بلدان افريقية وعربية، داعيا إلى محاربة تسويق الزيوت المغشوشة، والتشجيع على تصدير المنتج المحلي والترويج له عبر معارض دولية.