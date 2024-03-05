“نسعى لغرس مبادئ النزاهة والأخوة لدى الأطفال والشبان الأفارقة”

رئيس جمعية اللجان الوطنية الإفريقية مصطفى بيراف:

أبرز رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية مصطفى بيراف المكانة المرموقة التي اكتسبتها جمعية الأكاديميات الوطنية الأولمبية الإفريقية (أنوا)، موضحا أن “الأكاديمية الإفريقية تحظى بمكانة أكبر من جمعية

الأكاديميات لبعض القارات الأخرى، وذلك بالنظر إلى العدد المتزايد للأكاديميات الوطنية المنخرطة فيها وبالتالي أضحى لها وزنها في القارة السمراء”. وأضاف: “جمعيات الأكاديميات تعمل بطريقة فعالة لتوصيل رسالة القيم الأولمبية إلى الشباب الإفريقي للتعرف على الأركان الأولمبية الأربعة وهي: احترام الذات

واحترام الآخرين، الرياضة، التربية والمحيط. فمن خلال هذه الهيئة نسعى لغرس مبادئ النزاهة، الصداقة والأخوة بين الشعوب لدى الأطفال والشبان الأفارقة”.

وسجلت 25 أكاديمية وطنية إفريقية حضورها أشغال الدورة التاسعة بالجزائر، من أصل 39 أكاديمية عضو في جمعية الأكاديميات الوطنية الأولمبية الإفريقية.

من جانبه، كشف مدير الأكاديمية الجزائرية الأولمبية، فؤاد جبروني، أن دور هيئته يتمثل في ” ترسيخ القيم الأولمبية على مستوى المدارس والمتوسطات والثانويات، وحتى على مستوى الطلبة الجامعيين من أجل تحفيزهم على تفعيل الرياضة في الجزائر عن طريق العديد من الأنشطة من بينها الاحتفال باليوم العالمي الأولمبي في ولايات مختلفة من الوطن وكذا الأسبوع الأولمبي في الولايات الجنوبية للتعريف بالرياضات الأولمبية واستقطاب المزيد من الشباب لممارستها. وهو الأسبوع الذي تنظمه اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية،التي نشتغل تحت لوائها للمساهمة في تحقيق أهدافها”.

وشهد افتتاح أشغال هذه الدورة التاسعة لجمعية الأكاديميات الوطنية الأولمبية الإفريقية، حضور رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الدولية، روبن ميتشل (من دولة فيجي). وعقب اختتام أشغال الدورة التاسعة، سيعقد أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الأكاديميات الوطنية الأولمبية الإفريقية اجتماعه العادي.

وبالإضافة إلى حضورهم أشغال الدورة التاسعة، سيشارك ممثلو الأكاديميات الإفريقية في منتدى “حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري” الذي تنظمه جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية غدا الثلاثاء المقبل بالجزائر العاصمة.