نسعى لنقل المهرجان إلى الفضاءات المفتوحة والمسرح الجهوي حلم ننتظر إنجازه

محافظ مهرجان المسرح الفكاهي بالمدية سعيد بن زرقة لـ"الشروق":

كشف محافظ مهرجان المسرح الفكاهي، سعيد بن زرقة، لـ”الشروق”، على هامش الورشات المقامة لفائدة الفنانين الحاضرين والصحفيين وطلبة الجامعة، التي يؤطرها إطارات في المجال الفني، أن المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي في طبعته الرابعة عشر تمّ رفعه إلى المجاهد والفنان محمد فراح وهو أخو السينوغراف العالمي عبد القادر فراح، وقد تم اختياره في هذه الدورة لكونه غير معروف بالرغم من سيرته الغنية والحافلة.

وقد حاولت محافظة المهرجان في هذه السنة تلبية رغبات الفئات الاجتماعية والعمرية ونقل المهرجان من الفضاء المغلق إلى الفضاءات المفتوحة على غرار مسرح الهواء الطلق محبوباتي، وذلك لتمكين جمهور المدية من الحضور كما خططنا لنقل بعض العروض إلى البلديات المجاورة دون إقصاء نزلاء مؤسسات إعادة التربية، وأضاف بن زرقة أنه تم إختيار فضاء القصر العتيق بقصر البخاري، حيث ستقام فيه ورشة للفن التشكيلي وذلك لرسم أهم معالم القصر، كما كشف محدثنا أن سيتم تهيئة أقدم مقهى والذي يسمى مقهى الحسناوي ويكون حاضرا أيضا للحكواتي حيث يحكي للأطفال تاريخ القصر العتيق، كما برمجت محافظة المهرجان ندوتين مهمتين في ضيافة حسان الحسني الأولى الكوميديا مقاومة والثانية المدية في الرواية، كما تحدث بن زرقة عن الورشات المقامة على هامش المهرجان حيث ستقام ورشتين لأبنائنا وهي ورشة مسرح الدمى ومسرح الشارع حيث سيكون للأطفال فضاؤهم ونصيبهم من المهرجان.

وعن جائزة العنقود الذهبي والمنافسة حولها، قال محافظ المهرجان إنّ المنافسة الرئيسية ستكون حول العنقود الذهبي والمنافسة هذه المرة تكون قوية على حدّ تعبيره، وذلك بسبب مشاركات لمسرحيات نوعية، والتي رافقها جمهور المدية طيلة الدورات الفارطة، كما كان حاضرا بقوة خلال الأيام الأولى لهذه الدورة واستمتع بمختلف العروض.

كما أضاف سعيد بن زرقة، أنّ فلسفة المهرجان هو الانتقال إلى الجمهور عبر مختلف النشاطات، وختم كلامه بتقديم الشكر الجزيل لكل المساهمين في تنظيم الدورة على رأسهم وزيرة الثقافة والفنون التي قدمت كل الدعم والمرافقة، كما لم يخف أنّ المدية كلها تنتظر بشغف الإفراج عن مشروع المسرح الجهوي بالمدية، حتى نرتقي أكثر بالمسرح في الولاية خصوصا أن أسماء عملاقة شرفت الوطن بفن المسرح في صورة حسان الحسني، عبد القادر فراح، قرنينة الزبير، محمد فراح، سعد الدين بن شنب، محمد بورحلة وغيرهم من عمالقة الفن بالولاية.