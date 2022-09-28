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“نسك”.. منصة سعودية جديدة لفائدة المعتمرين وهذا ما تقدمه

الشروق أونلاين
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“نسك”.. منصة سعودية جديدة لفائدة المعتمرين وهذا ما تقدمه

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، منصة “نسك (nusuk.sa) لتكون البوابة الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحسب بيان لوزارة الحج السعودية فإن التحديث يأتي بهدف تيسير قدوم المعتمرين من أنحاء العالم كافة وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة إلكترونيًا.

وأوضح المصدر ذاته أن التحويل لاسم “نسك” يتزامن مع إتاحة مواعيد أداء العمرة الجديدة لشهر ربيع الأول من العام الجاري 1444هـ، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

ويمكن للمعتمرين والزائرين القادمين من جميع أنحاء العالم زيارة المنصة nusuk.sa للتعرف على كافة الخدمات، وطرق الحصول على تأشيرة العمرة والزيارة من خلالها، مع إمكانية شراء باقة الخدمات والدفع إلكترونيًا، وتشمل: (خدمات السفر والتنقل والتعرف على الفعاليات الثقافية، وغيرها). يؤكد البيان.

كما يُسهل تطبيق “نسك” حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.

وتُمكن منصة “نسك” الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من حجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيًا، كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التـي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيا على المعتمرين والزوار، وستستمر منصة “مقام” في إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة إلى حيـن ضمان انتقال كافة خدماتها إلى “نسك” في مرحلة لاحقة.

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