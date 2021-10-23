نسور بشار يُحلّقون رغم الأمطار

تأهّل فريق شبيبة الساورة مساء السبت، للدور الثالث من عمر منافسة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وتعادل فريق شبيبة الساورة بِنتيجة (1-1) مع الضيف نادي كونكورد الموريتاني، لِحساب إياب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وكان مُمثّل الكرة الجزائرية قد فاز في لقاء الذهاب خارج القواعد بِنتيجة (1-2)، وهو الأمر الذي منح فريق شبيبة الساورة تأشيرة التأهّل.

واحتضن ملعب “عمر حمادي” بِبولوغين أطوار مباراة العودة، تحت إدارة تحكيم من ليبيا.

وسجّل هدف مباراة العودة، مهاجم شبيبة الساورة أيمن الحمري من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 51. بينما اهتزّت شباك حارس المرمى زكريا سعيدي حامي عرين أبناء ولاية بشار، بِهدف موريتاني في الدقيقة الـ 90.

وطرد الحكم لاعب فريق كونكورد الموريتاني خليل إبراهيم التيجاني، بِسبب تسبّبه في ركلة جزاء للساورة.

ولجأ الحكم في الدقيقة الـ 65 إلى إيقاف المباراة لِمدّة قاربت 45 دقيقة، بِسبب التهاطل الغزير للأمطار. قبل أن يمنح إشارة استئنافها من جديد.

ووفقا للوائح منافسة كأس “الكاف” يُفترض أن يُجرى دور ثالث لاحقا، يسبق محطّة دور المجموعات. تُشارك فيه أيضا الأندية التي خرجت من مضمار الدور الثاني لِرابطة أبطال إفريقيا.