نسيمة صايفي ترفع رصيد الجزائر إلى أربع ميداليات

رفعت البطلة الجزائرية نسيمة صايفي، رصيد الجزائر في الألعاب البارالمبية، إلى أربع ميداليات، وهذا بعد إحرازها الميدالية الفضية..

وتوجت نسيمة صايفي بالميدالية الفضية صبيحة السبت، في نهائي رمي القرص ف 57 سيدات، لتحافظ البطلة الجزائرية على عادتها في التألق خلال المحافل الدولية الكبرى.

وارتفع رصيد الجزائر من الميداليات إلى أربعة، حيث كان اليوم الثالث من المنافسة، قد عرف تتويج المصارعة شيرين عبد اللاوي بالذهبية في نهائي الجودو، ونال كل من حسين بتير ومونيا قاسمي البرونزية.

وتبقى غلة الجزائر في الألعاب البارالمبية الجارية في طوكيو، قابلة للارتفاع، خاصة بفضل الرياضات الفردية، في ظل العزيمة التي تحذو رياضيينا.