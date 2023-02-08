نشاط جديد في السجّل التجاري: البيع بالمرور على المنازل

أصبحت ممارسة البيع والتسويق عبر الهاتف أو بالمرور على المنازل، نشاطا تجاريا معنيا بالقيد في السجل التجاري بالجزائر، بعد إدراجها في مدوّنة الأنشطة الاقتصادية.

وأدرج النشاط الجديد في قائمة النشاطات التجارية المعنية بالقيد في السجل التجاري، تحت تسمية “التجارة بالتجزئة لكل أنواع المنتجات بالمراسلة أو إلى غاية المنزل“.

ويرمز لهذا النشاط في القائمة الخاصة بنشاطات التوزيع بالتجزئة بالرقم 511145. وهو يسمح بتسويق كلّ أنواع المنتجات، باستثناء السلع الخاضعة لتنظيم خاص، أو تلك التي تمسّ بالآداب العامة أو البيئة.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 6)، فقد وقّع وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق قرارا يتضمّن تحيين قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.