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اقتصاد

نشاط وكلاء السيارات ومراجعة شروط منحة البطالة على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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نشاط وكلاء السيارات ومراجعة شروط منحة البطالة على طاولة مجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول العديد من الملفات الهامة بالدراسة، على رأسها، وكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ومراجعة تدابير الاستفادة من منحة البطالة.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية إن “الاجتماع يتناول مشروعي قانونين يتعلقان بالقانون الأساسي للقضاء، ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع يتناول عروضا تخص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، مشروع المستشـفـى الجزائري، القطري، الألماني، مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة، وبرنامج الاحتفالات المخلدة لذكرى ثورة التحرير الوطني في 01 نوفمبر 1954”.

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