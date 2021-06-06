نشرة الانتخابات التشريعية ليوم الأحد 06 جوان 2021

طلائع الحريات:

الظرف الوطني يفرض الالتفاف حول الانتخابات

خ. م

اعتبر رئيس الهيئة المكلفة بتسيير حزب طلائع الحريات، رضا بن ونان، الأحد، بعنابة أن المشاركة الواسعة للمواطنين في التشريعيات المقبلة والالتفاف حول المسعى الديمقراطي “في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد يعتبر بمثابة مسؤولية كبيرة تقع على عاتق كل الجزائريين”.

وأوضح بن ونان خلال تجمع شعبي بأن “حزب طلائع الحريات يدخل هذه الانتخابات عن قناعة ومن باب المسؤولية تجاه الوطن الذي يواجه أخطارا متعددة ويحتاج من أبنائه أن يقفوا اليوم وقفة رجل واحد ضد من يحاول زعزعة الاستقرار والنيل من إرادة أبناء الجزائر الأوفياء”.

ودعا ذات المسؤول الحزبي في نفس السياق المواطنين إلى “توحيد الصف ومرافقة من يريدون المضي قدما بالجزائر نحو الأمام وذلك من خلال الخروج بقوة يوم الانتخابات والإسهام بفعالية وروح المسؤولية في انتخاب رجال ونساء ينوبون عنهم ويمثلون من خلالهم الإرادة الشعبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل”.

وأضاف بن ونان بأن “المقاطعة سلوك سلبي ولا مسؤول في حق الجزائر، وعلى أبناء أرض الشهداء أن يعوا درجة المسؤولية التي تقع على عاتقهم من أجل الخروج بمجلس شعبي وطني يعمل على تصحيح الأوضاع وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح”.

…

جاب الله: التصويت حق.. وصوت الناخب أمانة

ع. ك

أكد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب لله، الأحد، من جيجل أن “التصويت في التشريعيات المزمعة في 12 جوان شهادة حق وأن صوت الناخب أمانة وجب عليه تأديتها لمستحقيها”.

وأوضح جاب الله خلال تجمع شعبي أمام مناضلي ومرشحي الحركة أن “الكثير من المواطنين يعتقدون أن التصويت لا فائدة منه، وأن صوت الناخب غير مسؤول وهذا خطأ فالصوت أمانة”.

وأبرز المسؤول الأول عن حزب جبهة العدالة والتنمية أن المواطن ملزم بأن “يعرف لصالح من ينتخب حتى نتمكن من تحقيق نظام قانوني عادل”.

وأشار ذات المسؤول الحزبي إلى أن بناء مؤسسات قوية تتوفر على الشرعية يستوجب أن تكون هناك “انتخابات نزيهة ومنتخبون مسؤولون همهم خدمة الصالح العام والحفاظ على مقومات الأمة”.

وقال جاب الله في ختام كلمته أن حركته تطالب بـ”إصلاح مؤسسات الدولة وجعلها تتمتع بالشرعية من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي وتفادي هدر المال العام كما حدث في السابق”.

…

عصماني: 12 جوان فرصة لإحداث القطيعة مع الماضي

ع. م

أكد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، الأحد، بخنشلة، أن الانتخابات التشريعية المقبلة تعد “وسيلة لإحداث التغيير المنشود” من طرف الجزائريين.

وخلال تنشيطه لتجمع شعبي، أوضح عصماني أن الاستحقاق المقبل “يعد فرصة تاريخية بالنسبة للجزائريين بقول كلمتهم وإحداث قطيعة مع الماضي، وذلك باختيار المرشحين الذين يرون أنهم الأنسب لتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل”.

وفي سياق ذي صلة، ذكر لمين عصماني أن حزبه قدم قوائم تضم مرشحين لديهم خبرة وكفاءة فضلا عن آخرين شباب، ما يستدعي من المواطنين -حسبه – انتقاء الأنسب والأصلح لخدمة الجزائر وتمثيل الشعب وأداء دوره الرقابي على عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة “ستنبثق عن الإرادة الشعبية، أي بناء على نتائج الانتخابات التشريعية”.

ودعا عصماني في ختام خطابه الانتخابي أمام مناضلي ومرشحي حزب صوت الشعب المواطنين إلى التعبئة والتصويت بكثافة يوم 12 جوان الجاري واختيار رقم 15 لحزب صوت الشعب.

…

بن بعيبش: البرلمان هو المكان الأنسب لطرح الانشغالات

ت. إ

قال رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، الأحد، بسيدي بلعباس أن انتخاب المجلس الشعبي الوطني القادم، والذي سيتيح التكفل بانشغالات المواطنين والعمل على الاستجابة لها، من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي للبلاد.

وذكر بن بعيبش لدى تنشيطه لتجمع شعبي أن “مطالب الشعب واضحة وسيكون المجلس الشعبي الوطني بمختلف كتله المكان الأنسب لطرح الانشغالات وإيصال صوت الشعب من كل شبر من الوطن”، داعيا إلى “حسن اختيار المترشحين القادرين على تحمل هذه المسؤولية من أجل بناء دولة عدالة وقانون يعيش فيها المواطن بأمان ويتمتع بكافة حقوقه”.

وأضاف رئيس حزب الفجر الجديد أن تشكيلته السياسية “تسعى لبناء دولة قوية تترسخ فيها العدالة الاجتماعية والمساواة ويطمئن فيها المواطن ويتحقق له العيش الكريم بتوفر كافة الضروريات على غرار الصحة والتربية والعمل”، مشيرا إلى أن حزبه “لديه برنامجا ثريا يهتم بكل القطاعات وباستطاعته وضع السياسات الكفيلة بالقضاء على البيروقراطية وتحقيق استقلالية العدالة وبناء اقتصاد قوي وتشجيع الاستثمار”.