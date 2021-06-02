نشرة الانتخابات التشريعية ليوم الأربعاء 02 جوان 2021

أكد أنّ مصلحة الجزائر قبل كل شيء

بعجي : إنجاح التشريعايت تحد لدعاة المرحلة الانتقالية

ع. ق

اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من بسكرة أن إنجاح المسار الانتخابي في تشريعيات 12 جوان 2021 “يعد بمثابة تحد لدعاة المرحلة الانتقالية”.

ولدى تنشيطه لتجمع في إطار الحملة الانتخابية، أبرز بعجي أن تشكيلته السياسية تسعى إلى “تجسيد أهداف تصب كلها في مصلحة الوطن في مقدمتها نجاح العملية الانتخابية”.

وأضاف في هذا الصدد بأن مصلحة الجزائر “تأتي قبل مصلحة الحزب”، معتبرا نجاح الاستحقاق المقبل “ضمان لاستقرار البلاد”.

كما ذكر بعجي أن تشكيلته السياسية لديها ماض نضالي يجب الافتخار به في المحافظة على استقلال البلاد وترسيخ ثقافة الدولة وأنه سيتجدد من خلال برنامجها الذي يهدف إلى المساهمة في بناء مؤسسات الجمهورية ومنها المؤسسة التشريعية في إطار الدستور.

وقال نفس المسؤول الحزبي بأن الالتفاف الشعبي الذي لمسه خلال التجمعات التي نشطها في إطار الحملة الانتخابية الجارية حول برنامج وقوائم حزبه التي تضم 98 بالمائة من الوجوه الجديدة هو “دليل على أن الشعب الجزائري مازال يؤمن بالحزب وبرنامجه”، لأن هناك –كما اضاف- تجديد في الخطاب والممارسة السياسية.

وذكر في هذا السياق، أن المناضلين الذين غادروا الحزب والذين وصفهم بـ”الانتهازيين” إلى قوائم أخرى “لا مكان لهم في الحزب وسيطبق عليهم القانون الداخلي”.

وختم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خطابه الانتخابي بدعوة مناضلي تشكيلته السياسية لكي يتوحدوا ويتصدوا لكل الممارسات التي تهدف إلى زعزعة استقرار الحزب، كما دعاهم إلى توعية المواطنين للمشاركة في الموعد الانتخابي المقبل.

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قال إنها تتوفر على إمكانات للاقتصاد

بن عبد السلام: آن الأوان لتنمية الجنوب والمناطق الحدودية

ب. ر

دعا رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، الأربعاء، من ولاية جانت إلى “ضرورة صياغة خطة استراتيجية لبعث التنمية بالمناطق الجنوبية ورفع الغبن عن ساكنتها”.

وأكد خلال تنشيطه تجمعا شعبيا أنه آن الأوان لوضع إستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بالجانب التنموي لمناطق الجنوب والحدودية خاصة وتوفير كافة سبل تحقيق التنمية الشاملة، لاسيما ما تعلق بإنجاز مرافق صحية وتربوية ومشاريع فك العزلة مع ضمان توفير شروط الأمن والاستقرار بتلك المناطق.

ويرى ذات المسؤول الحزبي أنه يتوجب “إعطاء عناية خاصة لتلك المناطق التي تتوفر على إمكانات وموارد هامة يقوم عليها الاقتصاد الوطني من خلال إعادة النظر في آليات دعم وبعث التنمية لفائدة ساكنة الجنوب بما يضمن استجابة واسعة لاحتياجاتهم الملحة”.

وأبرز رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة أهمية المشاركة الواسعة في الحدث السياسي المرتقب “لإجهاض كافة المؤامرات التي تريد عرقلة المسار الديمقراطي”، داعيا المواطنين للتوجه بـ”قوة” إلى صناديق الاقتراع والتصويت “لصالح مترشحي تشكيلته السياسية”.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد “تشهد صراعا محتدما بين مشروع وطني أصيل يريد الحفاظ على اللحمة الوطنية ومكتسبات الشهداء، ومشروع آخر تقوده جهات عدوة تستهدف مؤسسات الدولة بغية إضعافها وإحداث التفرقة بين فئات المجتمع الجزائري”.

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جبهة النضال الوطني:

حذار من المرحلة الانتقالية والعزوف

ب. م

اعتبر رئيس حزب جبهة النضال الوطني عبد الله حداد، الأربعاء، ببوسعادة أن الانتخابات تمثل “الترجمة الوحيدة لمضمون المادتين 7 و8 من الدستور” اللتين طالب بتطبيقهما الحراك الشعبي.

وأبرز نفس المسؤول السياسي خلال تنشيطه لتجمع شعبي أن الانتخابات هي “تكريس للسلطة الشعبية، ووسيلة لا بديل عنها من أجل التغيير المنشود لبلوغ الجزائر الجديدة”.

وفي نفس الإطار، حذر حداد من “مؤامرتين، وجب على الشعب أن يتفطن لهما”- كما قال- وهما “المرحلة الانتقالية” و”العزوف عن الانتخابات”، معتبرا بأن الجهات التي تقف وراءهما “تسعى لإطالة عمر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وبعد أن طالب بالإقبال “المكثف” على الانتخابات التشريعية لـ12 جوان الجاري واختيار الأجدر بتمثيل ولاية المسيلة عموما وبوسعادة خصوصا، عبر رئيس حزب جبهة النضال الوطني عن رفضه لـ”بناء جزائر جديدة بأوجه قديمة متجذرة في النظام القديم الذي أثبت فشله من جميع النواحي”.

وأكد نفس المسؤول الحزبي أن مناضلي تشكيلته السياسية مستعدون لـ”بناء جزائر جديدة وفق احترام الإرادة الشعبية وما يفرزه الصندوق في مختلف المواعيد الانتخابية”.

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لبناء مؤسسات قوية.. بلعيد:

جبهة المستقبل تريد أخلقة العمل السياسي

ح. ك

أكد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، الأربعاء، بتيارت، أن البرنامج الانتخابي لحزبه يسعى للمساهمة في أخلقة العمل السياسي بالبلاد، وهو ما سيسمح ببناء مؤسسات قوية.

وخلال تنشيطه لتجمع شعبي، قال بلعيد: “برنامجنا الانتخابي يركز أيضا على إصلاح المنظومة الصحية وتطوير المجال الفلاحي، الذي لا يتأتى إلا بإعطاء للفلاح المكانة التي يستحقها”.

وأشار إلى أن “برنامج جبهة المستقبل يتجه نحو التفتح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ويسعى لجمع الجزائريين والجزائريات وتعبئتهم نحو آفاق وأهداف واضحة”.

وقال رئيس جبهة المستقبل بأن الانتخابات التشريعية المقبلة ستسمح ببناء مؤسسة تشريعية تكون بمثابة “انطلاقة للجزائر الجديدة”، واصفا هذه الاستحقاقات “بالموعد المهم الذي لا ينبغي على الشعب تضييعه، بغية تفويت الفرصة أمام كل الأصوات والنوايا السيئة”.

وأبرز بلعيد بأن حزبه “ينادي لجمع الشمل ما بين الجزائريين، وكل القوى الوطنية من أحزاب وجمعيات وتكتلات”.

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حذر من دعاة المقاطعة.. غويني:

الجزائر بحاجة إلى نموذج جديد من النواب

ن. ع

اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، الأربعاء، من شلغوم العيد بميلة، أن “المجلس الشعبي الوطني الذي سينبثق عن تشريعيات 12 جوان سيقدم نموذجا جديدا في حسن تمثيل النواب للمواطنين.

وأوضح غويني، خلال تجمع شعبي أن انتخابات 12 جوان “ستسمح بإخراج مجلس شعبي وطني جديد يمارس مهامه التشريعية والرقابية ويتابع كافة القطاعات الوزارية لتصحيح الاختلالات السابقة عن طريق نواب يمثلون إرادة الشعب الحقيقية ويرفعون همومه وانشغالاته بكل التزام خدمة للوطن والمواطن وليس لكسب الامتيازات الخاصة”.

ورافع غويني في ذات الصدد على أهمية وجود “نموذج جديد من النواب يحترمون القانون ويراعون مصالح المواطن ويبقون على تواصل دائم معه، كما يتعاملون مع كافة السلطات للمساهمة في تحقيق تنمية محلية عادلة تحسن الإطار المعيشي لسكان المناطق المعزولة عبر الوطن كما هو الحال في المدن والتجمعات الكبرى”.

كما حذر غويني من الذين يدعون إلى مقاطعة التشريعيات المقبلة ويرفضون مشروع الجزائر الجديدة ويحاربونه “من خلال افتعال مختلف الأزمات والأحداث التي سجلت مؤخرا”.

وحسب رئيس حركة الإصلاح، فإن الجزائر بلغت “طورا جديدا” يكون فيه القانون فوق الجميع، وعلى المجتمع بمختلف أطيافه الانخراط في هذا المسعى “بحسن اختيار ممثلي الشعب والثقة في القيادة السياسية والدستور الجديد”.