نشرة الانتخابات التشريعية ليوم الإثنين 07 جوان 2021

وصف التشريعيات بالمحطة المفصلية.. عاشوري:

حمس تراهن على اكتساح البرلمان والحكومة معا

م. ع

أكد نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق عاشوري، من ولاية البيض أن “الانتخابات التشريعية المرتقبة تعد محطة مفصلية وأساسية في بناء الجزائر، تتطلب تضافر جهود جميع المخلصين لخدمة الوطن والموطن والنهوض بالبلاد”.

وأبرز ذات المسئول الحزبي لدى تنشيطه تجمعا شعبيا أن “حركة مجتمع السلم تراهن إلى أبعد الحدود على هذه المحطة الانتخابية في أن تكون على أعلى درجة من الشفافية، خاصة من خلال ما حمله قانون الانتخاب الأخير من إصلاحات هامة”.

ودعا ذات المتحدث “الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة خلال هذه الاستحقاقات البرلمانية وتزكية قوائم حركة مجتمع السلم والتي اختارت مرشحيها بعناية تامة ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة من أجل تجسيد برنامجها “برنامج الحلم الجزائري” الذي تراهن عليه الحركة بمشاركة كل المخلصين في هذا الوطن من مختلف التيارات والتوجهات خدمة للوطن وللشعب.”

وأضاف ذات المتحدث أن حزبه “يراهن على الشعب خلال هذه المحطة الانتخابية، كما راهن عليه في كل المحطات الانتخابية السابقة في أن تذهب حركة مجتمع السلم إلى البرلمان القادم بأكبر كتلة برلمانية وبأكبر تواجد في الحكومة المقبلة، وسيعمل الحزب سويا مع كل المخلصين في إطار حكومة وحدة وطنية”.

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دعا إلى ضرورة المشاركة بقوة

بعجي: التشريعيات فرصة لتعزيز المؤسسات

ص. أ

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، الإثنين، بولاية الشلف، إلى ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن هذا الموعد الانتخابي من شأنه أن يساهم في تعزيز مؤسسات الدولة.

وخلال تنشيطه لتجمع شعبي، أكد بعجي بالقول “نظرا لكون الانتخابات التشريعية القادمة ستساهم في تعزيز مؤسسات الدولة، لا يسعنا إلا أن ندعو المواطنين إلى المشاركة بقوة في هذا الموعد الانتخابي”.

وأكد المسؤول الحزبي أن تشكيلته السياسية “لن تدخر أي جهد لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل”، مشيرا إلى أنه “في هذه الأوقات التي تشهد اضطرابات في البلدان المجاورة للجزائر، يجب وضع المصلحة العليا للبلد فوق كل اعتبار”.

ونظرا للظروف الحساسة التي نتجت عن الأزمة الأمنية التي تمر بها البلدان المجاورة للجزائر، وبهدف صد كل محاولة إزعاج، يجب أن تشكل مسألة تغليب المصلحة العليا للبلد على المصالح الشخصية القوة الدافعة لكل مواطن، وهذا ما نعمل عليه داخل الحزب، كوننا مقتنعون أن موعد 12 جوان المقبل يسير في هذا الاتجاه”، يضيف بعجي.

وفي إشارة منه إلى الصعوبات التي واجهتها تشكيلته السياسية خلال السنوات الأخيرة، أبرز بعجي أن هذه الأخيرة جاءت نتيجة التصرفات “غير المسؤولة” لعديد من قادة الحزب، معربا عن رفضه لاستعمال الحزب لأهداف شخصية.

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رافع لمعالجة الاختلالات التنموية

غويني: الإرادة السياسية قوية لبناء حزائر جديدة

ق.ل

رافع رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، الإثنين، من المسيلة، لأجل معالجة ما وصفه بـ”اختلالات التنمية”، قائلا “سنعمل في حركة الإصلاح الوطني حال منحنا الثقة الشعبية على معالجة الاختلالات التنموية التي أفرزتها المراحل السابقة التي ركزت على المدن الكبرى وأهملت المناطق الريفية والنائية”.

وذكر رئيس حركة الإصلاح الوطني بأن حزبه “سيعمل على إعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة”، مرجعا فقدان الثقة إلى ما وصفه بـ”الممارسات القديمة التي تميزت بشراء الذمم والمناصب النيابية باستعمال المال الفاسد”.

وبعد أن دعا المواطنين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم السبت المقبل واختيار الأصلح لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، ذكر بأن مسار الجزائر الجديدة “انطلق بانتخاب رئيس جمهورية شرعي ودستور جديد يتلاءم مضمونه مع جزائر ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية”.

ونبه غويني بالمناسبة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء دعاة العزوف الانتخابي الذين يسعون إلى “فرض الفراغ المؤسساتي والعودة بالجزائر إلى الخلف” و”توقيف مسار الجزائر الجديدة التي لخصها في دولة الحق والقانون والحريات المتوفرة حاليا”.

كما أكد على “الإرادة السياسية القوية لدى السلطات العليا للبلاد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع حضور الشباب والمرأة في مختلف المواقع”.

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بخصوص القضيتين الفلسطينية والصحراوية

البناء الوطني: مواقف الرئيس تبون شجاعة

ع. د

أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، من متليلي بولاية غرداية، أن تشكيلته السياسية ”منفتحة على المجتمع وتلتزم بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية للمواطن”، موضحا خلال تنشيطه تجمعا شعبيا أن المنتخب في البرلمان يشكل حامل أصوات كافة المواطنين الجزائريين.

وأضاف الدان أن حركة البناء الوطني “تتطلع إلى تغيير سلمي في أجواء هادئة بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري”، مشيدا بالمناسبة بالدور الكبير الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى في حماية الوحدة الترابية.

وعلى صعيد آخر، أشاد نائب رئيس الحركة بالمواقف التي وصفها بـ”الشجاعة” لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص القضيتين الفلسطينية والصحراوية.