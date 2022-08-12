نشرت تفاصيل عن طلاقها على “تيك توك “فقتلها زوجها السابق وانتحر

تعرضت امرأة باكستانية لإطلاق نار من طرف زوجها السابق بسبب نشر مقاطع فيديو حول تفاصيل طلاقها على “تيك توك”.

وقال موقع “بي بي سي” إن الحادث وقع أواخر الشهر الماضي عندما كانت سانيا خان في طريقها لمغادرة شيكاغو والتوجه إلى تينيسي، لكن الزوج السابق، رحيل أحمد، 36 عاما، أنهى حياتها، ثم وجه المسدس لنفسه وانتحر.

وذكرت قناة” فوكس نيوز” أن أحمد سافر من جورجيا إلى منزل طليقته في شيكاغو لقتلها بعد أن نشرت على “تيك توك” خبر زواجها الفاشل.

ونقلاً عن الشرطة المحلية، قالت “قناة فوكس نيوز” في تقريرها، إن رجال الشرطة وصلوا إلى الموقع حوالي الساعة الرابعة ونصف مساءً وعثروا على جثتي خان وطليقها أحمد مصابين بطلقات نارية.

وكانت أسرة أحمد قد تقدمت بشكوى للشرطة، للإبلاغ عن اختفائه، وأبلغت شرطة جورجيا نظراءها في شيكاغو أن رحيل ذهب إلى شيكاغو لإنقاذ الزواج.

وظهرت خان كصوت للنساء اللواتي يحاربن صدمة الزواج، ووصمة الطلاق على “تيك توك”، وبحسب “بي بي سي”، فإن صديقاتها أصبن بصدمة لمقتلها.

وفي أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها على “تيك توك”، تحدثت خان عن صدمة الطلاق، ووصفت نفسها بأنها “الخروف الأسود” في مجتمعها.

ووصفت سانيا نفسها، على منصة إنستغرام، بالمولعة بالتصوير، وقالت: “أنا أساعد الناس على حب أنفسهم وبعضهم بعضا أمام الكاميرا”.