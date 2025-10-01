-- -- -- / -- -- --
الجزائر

نشرية تحذيرية: أمطار رعدية غزيرة جدا عبر 5 ولايات

الشروق أونلاين
نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة جدا عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار الغزيرة ستخص ولايات: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 30 ملم وتبدأ صلاحية النشرية من الرابعة صباحا إلى غاية منتصف نهار الأربعاء.

كما حملت النشرية تنبيها ثاني من المستوى الأول حول تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: تيزي وزو، بجاية، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، تبسة وخنشلة.

تبدأ صلاحية النشرية السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

