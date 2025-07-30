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الجزائر

نشرية تحذيرية.. أمواج تتعدى 2 متر عبر هذه السواحل

الشروق أونلاين
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نشرية تحذيرية.. أمواج تتعدى 2 متر عبر هذه السواحل

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية وتشكل أمواج عالية عبر عدد من السواحل.

وقالت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمواج العالية ستخص المناطق الساحلية الآتية:

1- دلس، أزفون، بجاية، جيجل، القل، سكيكدة، عنابة والقالة.

صلاحية النشرية تستمر إلى غاية الساعة 20:00

ارتفاع الموجة يتراوح ما بين 1.5 و2 متر

2- بوزجار، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، الجزائر ودلس

صلاحية سارية إلى غاية الخميس على الساعة 18:00 على الأقل

ارتفاع الموجة: يتراوح ما بين 1.5 و2 متر وليزداد محليا ما بين 2 و2.5 متر بين أرزيو ودلس

3- مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف وبوزجار

صلاحية من الساعة 15:00 إلى غاية غد الخميس على الساعة 03:00

ارتفاع الموجة: 1.5 متر

تنبيه: موجة حر قياسية جنوبا ورياح ورعود عبر 7 ولايات

وصباح الأربعاء، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من استمرار تسجيل موجة حر قياسية وهبوب رياح قوية ورعود عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن موجة الحر ستخص ولايات: تندوف، أدرار وبرج باجي مختار.

كما أوضحت النشرية أن الرعود ستمس ولايات: تبسة، باتنة، خنشلة وإن قزام.

وجاء في النشرية أيضا تحذير من المستوى الثاني حول هبوب رياح قوية ستخص الشريط الساحلي بالكامل خاصة : تيبازة، الشلف ومستغانم.

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